李四川指國影2期等6年未聽聞要建設 翁震州批選舉一到才注意：根本不關心新北

國民黨新北市長參選人李四川批新莊國影二期已等6年，從未聽聞中央要建設；民進黨新北市議員翁震州回擊，這再次凸顯李四川過去根本不關心新北。（擷取自翁震州臉書）

年底選戰升溫，藍、綠近期針對國家電影及視聽文化中心2期議題攻防，民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨轉述，行政院長卓榮泰承諾中央全力支持國影2期留在新莊，並全額補助擴充停車場；國民黨新北市長參選人李四川今批國影2期已等6年，從未聽聞中央要建設；新莊在地的民進黨議員翁震州回擊說，李四川過去根本不關心新北，成為「選舉一到，才注意到新北」的人。

對於翁震州批李四川根本不關心新北一事，李四川競選辦公室人士目前暫未做出回應。

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李四川今天受訪指出，從2021年到現在，國影2期新北已等6年，過去無論在高雄或台北參加多次行政院會議，包括蘇貞昌擔任行政院長期間，從未聽聞中央要建設2期，若到今年底仍無進展，如果中央不興建，就由他來興建。

翁震州批評，李四川說從高雄市副市長任內開始沒聽過中央要建設國影2期，再次凸顯李四川過去根本不關心新北，了解國影中心2期的人就會知道，行政院在2020年就做出決策，國影中心2期興建計畫由中央全額負擔，包含典藏片庫等影視音產業的修復及保存相關建設。

翁震州提到，這幾年為兼顧在地停車需求，中央地方多次協調，文化部也多次提報修正計畫，如今中央擴大補助，除典藏片庫、影視博物館等，在地需要的停車場也由中央全額負擔。

翁震州質疑，李四川說自己擔任高雄副市長、台北副市長時，都沒聽過相關計畫，反觀蘇巧慧，每個會期發布的國會成績單中，都有滿滿為新北爭取的建設，可見李四川正是那個「選舉一到，才注意到新北」的人。

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