台中流音中心等8年、垃圾太空包堆成山！盧秀燕挨批進入「垃圾時間」

陳淑華（右）翻出盧秀燕八年前第一次施政報告批重大建設延宕。（記者蘇孟娟攝）

何文海怒指南屯出現全國僅見的「垃圾太空包」，盧秀燕垃圾去化不力。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕年底將卸任，今在市議會進行施政總報告強調，打造宜居幸福城市；遭多名議員質疑，台中流行影音中心費時近8年未營運、文山掩埋場堆滿「垃圾太空包」，行人交通事故死傷增加數全國最多，「空氣換新」第二任空品退步，任期倒數9個月市政恐進入「垃圾時間」；盧秀燕說，最後1年會當第1年打拚，加速推進建設。

盧秀燕施政報告指出，秉持「開不了工要開工、完不了工要完工」，推動捷運綠線、台中綠美圖、台中國際會展中心等建設啟用，另推動多項民生福利措施，打造宜居幸福城市，任內人口逼近287萬人。

但多名議員接連打臉，陳淑華翻出盧第1年的施政報告指她上任7年餘，重大建設延宕，台灣智慧營運塔直接消失，台中流行影音中心在她兩任手中延宕迄今，仍不敢打包票能年底營運，任期倒數9個月，建設恐進入「垃圾時間」虛耗。

何文海怒斥，盧秀燕無力處理垃圾，將大里垃圾掩埋場的垃圾打包到文山掩埋場堆放，「垃圾太空包」更要堆放5年等文山焚化爐新爐完工才能去化，南屯人會幸福嗎；吳佩芸指出，交通部新公佈去年全國行人交通事故死亡人數都持續下降，僅中市「逆勢上升」成行人死亡增加最多的縣市。

林德宇也質疑，盧秀燕上任號稱「空氣換新」，但台中空品PM2.5年均值卻在她第二屆市長任內不降反升；黃守達更指出，台中市全球幸福城市排名從去年的113名掉到142名，「幸福宜居」淪為話術、市民無感才是日常。

盧秀燕今在議會進行施政總報告。（記者蘇孟娟攝）

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