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    首頁 > 政治

    馬英九基金會鬧家變！資深議員點馬「1特質」：因此才整頓

    2026/03/25 18:47 記者甘孟霖／台北報導
    馬英九（前右）、金溥聰（後左）。（資料照）

    馬英九（前右）、金溥聰（後左）。（資料照）

    前總統馬英九基金會辦公室鬧出「家變」，前執行長蕭旭岑與前員工王光慈被送請司法機關調查，週刊報導是國安會前秘書長金溥聰奉命主導權力重整，整頓基金會；蕭則爆出「馬英九忘了很多事」。對此，曾在馬英九台北市長任內與「馬金體制」交手過的資深國民黨籍台北市議員汪志冰表示，此事目前仍是五里霧不得而知真相，但馬英九有嚴重「政治潔癖」，而「金小刀」不是浪得虛名，是一個被充分信任，且一定會落實馬的意志的人。

    汪志冰今受訪，回想2002年她甫當選台北市議員，一開始金溥聰還是新聞處處長，後來升任副市長，從過往履歷來看，金溥聰一直是馬英九很信賴的左右手，這次再把金溥聰找來，勢必讓外界認為基金會一定發生很棘手的事情，但如今雙方說法南轅北轍，還是讓外界處於五里霧中。

    馬英九愛惜羽毛 嚴重政治潔癖

    她表示，馬英九就是一個很愛惜羽毛，並且有嚴重「政治潔癖」傾向的人，可能因為這樣才會有如今基金會的狀況，而需要進行內部整頓；而她與金溥聰互動則不多，但她認為金就是一個能夠真實反映、執行馬英九交辦事項的人，處事也相當精明能幹，深獲馬英九信賴，授權層級很高，可以落實馬的意志。

    她也說，金溥聰為人處世鋒芒外露，甚至可以說是有點自視甚高，相對就會比較容易得罪人，但一定會把馬英九的指令執行到位。

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