前北市議員陳永德 : 馬英九非常重視金溥聰

前總統馬英九（左）與前國安會秘書長金溥聰（右）。（資料照）

馬英九辦公室近日鬧家變，馬英九基金會辦公室前執行長蕭旭岑與前員工王光慈被「被迫離職」，馬委任前國安會秘書長金溥聰整頓，前台北市議員、現台北市民政局長陳永德強調，馬英九非常重視金溥聰。

陳永德被問到，馬英九現在身體狀況如何？他委婉回應，確實認人有點問題，有點蕃巔，畢竟馬英九也離開核心這麼久，有點老化。

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而陳永德說，當時馬英九與議會關係時好時壞，金溥聰則跟議會關係都「非常不好」。

馬英九擔任八年市長期間，金溥聰從新聞處當馬英九的「化妝師」，一步步踏向台北市副市長職位。陳永德說，馬英九很重視金溥聰；用人偏好學者、長相好看、學歷漂亮且英文好、有國際觀。

他觀察，金溥聰個性比較像是獨行俠、有點自傲，處理事情想法獨斷獨行，認為自己想法就是對的，不會考慮大家的需要或顧大局。

而馬英九則是常去親近友人及其家人的婚喪喜慶，尤其卸任之後更常出席；退休後也常到二二八公園拜土地公。

陳永德最後提到，首長達成決策，身邊都會有固定核心人物，「也不一定是在檯面上的人。」

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