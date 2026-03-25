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    首頁 > 政治

    喀麥隆「矮化台灣」中國幫腔 外交部怒批：一中謬論欲誤導國際社會

    2026/03/25 19:22 記者黃靖媗／台北報導
    我國外交部25日痛批，中國外交部昨日的發言試圖誤導國際社會，遂行打壓台灣國際參與的政治目的，外交部表達最嚴厲的譴責，並嚴正駁斥其無恥的謬論。（資料照）

    我國外交部25日痛批，中國外交部昨日的發言試圖誤導國際社會，遂行打壓台灣國際參與的政治目的，外交部表達最嚴厲的譴責，並嚴正駁斥其無恥的謬論。（資料照）

    中國外交部24日召開記者會稱，「一個中國原則是台灣參與世界貿易組織（WTO）的政治前提」。對此，我外交部今（25）日痛批，中國外交部此發言試圖誤導國際社會，遂行打壓台灣國際參與的政治目的，外交部表達最嚴厲的譴責，並嚴正駁斥其無恥的謬論。

    外交部強調，台灣是依據馬拉喀什設立WTO協定（簡稱「WTO協定」）第12條、以不隸屬於其他會員國且擁有充分自主權的「個別關稅領域」加入WTO，與所有會員享有WTO協定架構下平等完整的權利，不存在中國片面主張我國會籍是以「一中」為政治前提的謬論。

    外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國未曾統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀，唯有經由民主程序選出的台灣政府，才能在多邊國際組織及國際場域中代表台灣2300萬人民。

    WTO第14屆部長會議將於本月26日至29日，在主辦國喀麥隆首都雅溫德舉辦，喀麥隆於我國代表團成員的禮遇簽證國籍欄，擬以矮化名稱「中國台灣省」列示，導致台灣自2001年以來首次被迫缺席。

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