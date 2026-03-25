李四川提老公寓裝電梯解方 卓冠廷：過去為何不做？代表做不到

國民黨新北市長參選人李四川提出老舊公寓加裝電梯解方，民進黨新北市議員卓冠廷（左）說，既然此政見這麼好，李四川過去怎麼不做？代表此政策不可行。（圖由卓冠廷辦公室提供）

國民黨新北市長參選人李四川今天（25日）提出，除了加速都市更新，應同步推動老舊公寓加裝電梯，並針對1樓住戶免費規劃專屬停車位等配套措施；民進黨新北市議員卓冠廷說，既然此政見這麼好，李四川在當行政院秘書長、當高雄、新北、台北市副市長時怎麼不做？代表政策就是不可行、做不到，希望想清楚再提。

李四川今天在臉書發文指出，老舊公寓裝電梯的最大阻力是1樓，電梯落椿在1樓是整合的最大困難，因為1樓完全不需要使用電梯，且電梯落椿的地點往往是1樓的停車位或庭院，因此必須優先解決1樓的停車問題，未來會考慮採取的作法之一是「免費提供住家附近公有或私有停車場的專屬車位給1樓屋主，私有停車場部分由市府出面洽談優惠停車費」。

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卓冠廷今與妻子、前立委洪慈庸一同在選區車掃，衝刺黨內新北市議員初選。針對李四川提出老舊公寓加裝電梯解方，卓冠廷受訪表示，獨棟透天或公寓大樓的1樓停車位，並非每戶都是1樓在使用，有些是先搶先贏，有些是住戶間的默契給1樓用，李四川的政見施行下去會有什麼問題？樓上的住戶會說，他平常也會停樓下，為何只補助1樓？這會造成相對應的不公平。

卓冠廷說，新北最大問題是停車位根本不夠，李四川說補助大家租停車場，或補助私人停車場來協調價格，「協調價格不就壓了民間停車場的價格，讓他們來替政策買單，這很奇怪」，他以土樹三鶯地區為例，不論是哪一區，議員每次都在議會爭取增設停車場，李四川提政見OK，大家來政策攻防，但希望可以想清楚再提。

他表示，不要因為民進黨新北市長參選人蘇巧慧提的政策很完整，且經過縝密討論，端出政策說服人民，大家問李四川的政策是什麼？李就端出一個民眾覺得有點奇怪、沒做好準備的政策，這樣有點急就章，反而會摧毀李四川過去很懂政策、市政的形象。

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