跟著台積電！台灣華語教學擴大版圖 徐佳青：將插旗熊本、德勒斯登

針對目前台積電進駐的日本熊本、德國德勒斯登等地，僑委會委員長徐佳青透露，在這些地區設立台灣華語文學習中心已是「現在進行式」，並說明規劃進程。（記者黃靖媗攝）

台灣近年透過僑委會在海外積極設立台灣華語文學習中心（TCML），深耕海外華文教育市場。僑委會委員長徐佳青今（25）日透露，僑委會今日上午特別赴美國在台協會（AIT）開會，美方希望華語文中心能擴大，甚至有意主動幫僑委會寄信函予各州政府，盼各州政府直接與僑委會對接；針對目前台積電進駐的日本熊本、德國德勒斯登等地，徐佳青也說，在這些地區設立台灣華語文學習中心已是「現在進行式」，並說明規劃進程。

僑委會今下午舉辦「115年媒體聯繫茶敘」，由徐佳青主持。徐佳青說明，台灣華語文學習中心截至2025年，共設立88所，包含美國68所，並在歐洲12國設立20所華語文中心；去年10月後，又增加4國申請，分別於日本新增2所華語文中心、加拿大3所、紐西蘭1所、澳洲4所，今年1月都已開幕。

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徐佳青指出，台灣華語文學習中心已經不只是提供台語或華語移民學習華語或漢字的場所，而是直接提供平台，讓所有在地國際朋友、想學習華語的人，都能在台灣華語文學習中心學習。台灣華語文中心不是一般補習班的語言課程，很重要的定位是，希望將台灣華語文中心變成文化語言交流平台。

徐佳青表示，各國政府看到台灣華語文中心近年來的發展趨勢後，也與華語文中心增加各種合作，並持續深化合作。

AIT願主動協助僑委會與州政府對接

徐佳青透露，僑委會同仁今日上午更赴AIT開會，討論未來如何強化僑委會現於美國20州社區設立的華語文學習中心。她指出，美方認為僑委會許多做法很積極、主動，且是很有意義地在做交流，因此希望華語文中心可以更加擴大，甚至主動要幫僑委會寄信函予各州政府，希望各州政府直接與僑委會對接，將更多華語文中心設立在各種不同據點。

至於在日本熊本、德國德勒斯登（Dresden）等台積電插旗設廠城市拓展華語文教學中心的規劃，徐佳青指出，台灣華語文學習中心在歐美較早開始，日本直到今年才起步，於仙台、大阪開幕，至於台積電設廠的熊本，由於過往僑胞不多，當地沒有僑校及僑教，現在需要從頭募集人力並訓練，需要一些時間；僑委會也在德勒斯登組織婦女會，開始設立僑校，該僑校預備將轉型擔負多元功能，提供工程師家庭孩子繼續進修華語，並將開設華語文中心，讓德勒斯登當地的工程師學習華語。

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