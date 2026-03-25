為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李四川拋老公寓增設電梯 Cheap酸：沒人行道下樓變移動神主牌

    2026/03/25 18:42 即時新聞／綜合報導
    國民黨新北市長參選人李四川。（資料照）

    國民黨新北市長參選人李四川。（資料照）

    新北市老舊公寓無電梯問題長期困擾高齡者出入不便，國民黨新北市長參選人李四川今（25日）提出，除加速都市更新外，應同步推動既有公寓加裝電梯。對此，百萬網紅Cheap表示，你只負責把人家弄下樓，結果到了馬路上變成移動神主牌，大酸，「這電梯是蓋心酸的嗎」？

    Cheap在臉書發文表示，李四川今日的貼文大意是「老人出門很困難，因為沒電梯，我來幫大家想辦法」，結果垂直移動（電梯）解決了，但水平移動完全沒處理到，你只負責把人家弄下樓，結果到了馬路上變成移動神主牌，大酸，「這電梯是蓋心酸的嗎」？

    Cheap說，李四川貼文的照片還選得有夠誠實，精準捕捉台灣老人最卑微的日常，連一條平整的人行道都沒有，川伯是在抗議沒人行道嗎？電梯是必要的，但你只解決怎麼下樓，卻不管下樓之後怎麼活？台詞我想好了：「阿公，電梯我幫你蓋好了，剩下的路，請您一定要多保重……」

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「川柏（伯）要行人用飛的」、「我看是缺個頭腦靈光的小編」、「人行道綠色油漆補一補就有了」、「完全沒察覺到照片中不合理的地方，代表李四川這傢伙腦中完全沒有人行道的概念，大概他也不覺得人行道是必須品吧」、「搭電梯到一樓，沒有人行道只能走在車道上等著被車撞」、「照片中這種破爛到極致的步行環境還要老人出門走走？」

    Cheap吐槽，李四川貼文的照片還選得有夠誠實，連一條平整的人行道都沒有。（李四川競辦提供）

    Cheap吐槽，李四川貼文的照片還選得有夠誠實，連一條平整的人行道都沒有。（李四川競辦提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播