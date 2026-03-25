李四川拋老公寓增設電梯 Cheap酸：沒人行道下樓變移動神主牌

國民黨新北市長參選人李四川。（資料照）

新北市老舊公寓無電梯問題長期困擾高齡者出入不便，國民黨新北市長參選人李四川今（25日）提出，除加速都市更新外，應同步推動既有公寓加裝電梯。對此，百萬網紅Cheap表示，你只負責把人家弄下樓，結果到了馬路上變成移動神主牌，大酸，「這電梯是蓋心酸的嗎」？

Cheap在臉書發文表示，李四川今日的貼文大意是「老人出門很困難，因為沒電梯，我來幫大家想辦法」，結果垂直移動（電梯）解決了，但水平移動完全沒處理到，你只負責把人家弄下樓，結果到了馬路上變成移動神主牌，大酸，「這電梯是蓋心酸的嗎」？

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Cheap說，李四川貼文的照片還選得有夠誠實，精準捕捉台灣老人最卑微的日常，連一條平整的人行道都沒有，川伯是在抗議沒人行道嗎？電梯是必要的，但你只解決怎麼下樓，卻不管下樓之後怎麼活？台詞我想好了：「阿公，電梯我幫你蓋好了，剩下的路，請您一定要多保重……」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「川柏（伯）要行人用飛的」、「我看是缺個頭腦靈光的小編」、「人行道綠色油漆補一補就有了」、「完全沒察覺到照片中不合理的地方，代表李四川這傢伙腦中完全沒有人行道的概念，大概他也不覺得人行道是必須品吧」、「搭電梯到一樓，沒有人行道只能走在車道上等著被車撞」、「照片中這種破爛到極致的步行環境還要老人出門走走？」

Cheap吐槽，李四川貼文的照片還選得有夠誠實，連一條平整的人行道都沒有。（李四川競辦提供）

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