軍購條例出現轉機！王定宇拋「1.25兆-N」 國民黨團態度放軟

民進黨立委王定宇。（資料照）

立法院外交及國防委員會、財政委員會今（25）日聯席審查各版本「國防特別條例」草案。針對在野黨堅持3800億版本，民進黨立委王定宇於下午的逐條審查中拋出「1.25兆減N」的折衷方案，呼籲未來在預算真正送審時，可再決定是否將未取得發價書的案項再行刪減、凍。面臨部分案項3月30日發價書付款死線壓力，國民黨立委徐巧芯、牛煦庭的態度明顯軟化，首度鬆口表示預算數字「有討論空間」，並認同加速法案進程的必要性。

有無發價書再行刪減凍

今天審查過程中，朝野對於攸關預算上限的政院版、民眾黨版第5條條文、國民黨版第6條條文展開激烈交鋒。行政院版主張1.25兆元上限，民眾黨版為4000億元，國民黨版則堅持3800億元，並要求後續若有新增軍購須另提出新條例。對此，王定宇向在野黨喊話，與其堅持「3800億加N」並重啟修法，不如採「1.25兆減N」的概念。他說明，條例匡列1.25兆僅是授權上限，之後預算實體送審，國民黨可再行要求「沒有發價書的就不准國防部編進來」。他強調，後續預算送進立法院時，立委依舊可以針對每一筆項目進行實質審查、刪減或凍結。

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為化解在野黨對編列特別預算的疑慮，國防部戰規司長黃文啟表示，115年度公務預算中的1616億軍事投資預算中，高達1532億必須用於支付持續案，僅剩84億元可用於新增建案，若全數塞入公務預算根本無法及時獲得防衛所需。此外，國防部也再次示警日前獲立院院會同意先行簽署的海馬士系統等發價書，必須在3月30日前支付首期生效款，若特別條例與預算無法順利通過，已簽署的發價書恐將面臨失效。

面對付款死線及執政黨立委所提折衷方案，國民黨團態度隨即出現轉圜。國民黨立委徐巧芯指出，預算數字「絕對有討論的空間」，並感謝國防部提醒3月30日要付款的急迫性。她坦言，在野黨也不希望已授權簽署的項目無法完成付款，因此加速條例進程是絕對必要的。她建議，既然今天難以確認最終金額，不如直接將爭議條文保留送政黨協商，以加快審查速度。

同黨立委牛煦庭也接續表示，如果能將取得美方發價書作為預算動支的條件，王定宇剛剛提出的方法「不失為一個解決的方式」，認為這樣能保有更多的討論空間與彈性。

最終會議主席、民進黨籍召委陳冠廷裁示，因第5條仍需協商，相關條文暫時保留，全案將於明（26）日繼續在委員會逐條審查。

據了解，今天除國民黨版新增的第3條條文照案通過外，其餘政院版及民眾黨版第1、2、3、4、5（國民黨版第1、2、4、5、6），甚至連條例名稱皆全數未達共識保留，後續將待第二輪討論或送院會朝野協商，意即最終可能仍須由立法院長韓國瑜召集各黨團總召及幹部協商決定最終版本。

立法院外交及國防委員會、財政委員會25日聯席逐條審查國防特別條例，各版本多數條文及條例名稱皆未達共識而保留，全案26日續審。（圖取自國會頻道）

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