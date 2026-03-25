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    首頁 > 政治

    黃國昌：相信柯文哲清清白白 絕不屈服政治脅迫

    2026/03/25 16:56 記者陳治程／台北報導
    台北地院審理京華城案，定26日下午2時半宣判，前台北市市長、前民眾黨主席柯文哲，被檢方起訴求刑28年6月，世紀大審判決結果備受矚目。（資料照）

    台北地院審理京華城案，定26日下午2時半宣判，前台北市市長、前民眾黨主席柯文哲，被檢方起訴求刑28年6月，世紀大審判決結果備受矚目。（資料照）

    台北地院審理京華城案，將於明（26）日下午2時半宣判，前台北市市長、民眾黨創黨主席柯文哲遭檢方起訴求刑28年6月，世紀大審判決結果備受矚目。對此，民眾黨主席黃國昌痛批，我國作為民主法治國家，卻看見執政黨動用國家機器、搭配媒體政治追殺，破壞司法公正，更直言無論一審結果如何，都會告訴大眾「柯文哲清清白白」。

    民眾黨中央委員會今（25）日新聞稿指出，柯文哲創黨主席京華城案件一審26日宣判，黃國昌對此表示，柯文哲創黨主席遭政治追殺的這一年來，全黨及支持者們皆憤恨不平，而我們一路以來捍衛的，從不是柯文哲一個人，而是台灣作為一個民主法治國家的底線。

    黃痛批，這段時間，我們看到執政黨動用國家機器、配合特定媒體進行鋪天蓋地的政治追殺，這種先射箭、再畫靶的偵辦手段已讓台灣司法公正性蕩然無存。

    黃國昌強調，不論一審宣判結果如何，我們都要理性面對、無懼打壓、展現團結，若執政黨持續將司法作為打壓政敵的工具、或意圖摧毀在野黨的監督力道「那真的太低估台灣人民的智慧，也太低估台灣民眾黨的韌性」。

    黃國昌重申，這是一場長期抗戰，我們唯一的武器就是真相與價值，我們會清楚告訴社會大眾「柯文哲清清白白、台灣民眾黨絕對不會屈服於政治脅迫」。

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