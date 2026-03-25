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    首頁 > 政治

    美國獨立宣言250週年 巡迴特展在逢甲大學圖書館展出

    2026/03/25 16:59 記者黃旭磊／台中報導
    AIT處長谷立言（見圖）揭開「從 1776 到未來，致敬過去，啟發現在！」特展序幕。（廖偉翔辦公室提供）

    AIT處長谷立言（見圖）揭開「從 1776 到未來，致敬過去，啟發現在！」特展序幕。（廖偉翔辦公室提供）

    慶祝美國「獨立宣言」250週年，美國在台協會（AIT）、美國資料中心（American Spaces）與逢甲大學共同舉辦「從1776到未來，致敬過去，啟發現在！」巡迴特展，今天開幕，美國在台協會處長谷立言、美國休士頓旅遊局亞太處處長Leo Yao與會，即日起在逢甲大學圖書館展出3月30日展出，歡迎參觀。

    特展今天日在逢甲大學圖書館登場，展場坐滿師生，逢甲大學黎淑婷副校長、美國在台協會處長谷立言、國民黨立委廖偉翔，及台中市副市長鄭照新揭開序幕，共同見證台美在教育與文化交流里程碑。

    特展由廖偉翔引介啟動，廖偉翔引用美國前總統名言，包括前總統雷根 （Ronald Reagan） 1992年在休士頓共和黨全代會上所說：「儘管我從歷史中汲取靈感，但和大多數美國人一樣，我是為了未來而活。」以及甘迺迪 （John F. Kennedy）1962年在休士頓發表的著名登月演說：「我們選擇登陸月球，不是因為它很容易，而是因為它很艱難。」（We choose to go to the moon... not because they are easy, but because they are hard.）

    逢甲大學師生說，特展像是穿越時空旅程，互動亮點包括美式主題打卡牆、歷史人物心理測驗，並使用AI聲音肖像體驗，讓民眾運用AI技術將美國國歌「星條旗」旋律轉化為視覺化聲音肖像，打造新奇感官體驗。

    「從 1776 到未來，致敬過去，啟發現在！」特展在逢甲大學圖書館展出。（廖偉翔辦公室提供）

    「從 1776 到未來，致敬過去，啟發現在！」特展在逢甲大學圖書館展出。（廖偉翔辦公室提供）

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