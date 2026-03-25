為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    不滿斗六人行道工程 市長信箱接「衝市長室砍人祭天」恐嚇留言

    2026/03/25 16:48 記者黃淑莉／雲林報導
    斗六市長林聖爵在臉書讉責暴力、不理性行為。（斗六市公所提供）

    斗六市長林聖爵在臉書讉責暴力、不理性行為。（斗六市公所提供）

    斗六市長信箱今（25）日收到有民眾揚言「4月14日衝市長室砍人祭天」的恐嚇留言，市長林聖爵下午發表聲明譴責暴力和不理性行為，強調持續改善道路、人行環境。

    一名黃姓民眾在斗六市長信箱留言，主題「4月14日衝入市長室砍人抗議」，內容指，林聖爵你懂什麼屁人行道是不是？妨害人家做生意，我黃○○4月14日下午2點半跑去你們市長室隨機砍一個人祭天，還嗆聲要林跟他聯繫，黃姓民眾留下的住址是苗栗縣竹南鎮。

    斗六市公所指出，公所收到信件第一時間已報警，並嚴厲譴責暴力、不理性行為，也呼籲各界應理性表達意見，並循正式管道反應訴求。

    林聖爵表示，公所2023年開始推動人行環境改善工程，各路段施工前秉持公開透明與在地溝通原則辦理，施工前、中及施工後各階段也主動與地方民眾說明與交流，針對個別意見，公所一向尊重及持續溝通，也在施工期間視實際情形進行必要調整。

    林聖爵強調，對於以情緒性言語威脅、恐嚇、攻擊，甚至影響公務執行的行為，嚴重譴責，絕不容許以不理性方式干擾公共建設的推動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播