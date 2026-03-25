不滿斗六人行道工程 市長信箱接「衝市長室砍人祭天」恐嚇留言

斗六市長林聖爵在臉書讉責暴力、不理性行為。（斗六市公所提供）

斗六市長信箱今（25）日收到有民眾揚言「4月14日衝市長室砍人祭天」的恐嚇留言，市長林聖爵下午發表聲明譴責暴力和不理性行為，強調持續改善道路、人行環境。

一名黃姓民眾在斗六市長信箱留言，主題「4月14日衝入市長室砍人抗議」，內容指，林聖爵你懂什麼屁人行道是不是？妨害人家做生意，我黃○○4月14日下午2點半跑去你們市長室隨機砍一個人祭天，還嗆聲要林跟他聯繫，黃姓民眾留下的住址是苗栗縣竹南鎮。

請繼續往下閱讀...

斗六市公所指出，公所收到信件第一時間已報警，並嚴厲譴責暴力、不理性行為，也呼籲各界應理性表達意見，並循正式管道反應訴求。

林聖爵表示，公所2023年開始推動人行環境改善工程，各路段施工前秉持公開透明與在地溝通原則辦理，施工前、中及施工後各階段也主動與地方民眾說明與交流，針對個別意見，公所一向尊重及持續溝通，也在施工期間視實際情形進行必要調整。

林聖爵強調，對於以情緒性言語威脅、恐嚇、攻擊，甚至影響公務執行的行為，嚴重譴責，絕不容許以不理性方式干擾公共建設的推動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法