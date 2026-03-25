質疑民眾黨遭滲透 許淑華：柯文哲、黃國昌應出面說清楚

許淑華轟民眾黨遭滲透，柯文哲、黃國昌應該出面說清楚。（資料照）

一度名列民眾黨不分區立委名單的中配徐春鶯，涉嫌違反《反滲透法》被檢調起訴，檢方調查發現，中共統戰組織曾問她：「李貞秀接班沒問題吧？」民進黨籍台北市議員許淑華表示，民眾黨前主席柯文哲、主席黃國昌必須立刻對台灣社會說明清楚，「到底是整個政黨都被滲透殆盡了？還是根本就知情包庇、配合中共？」

許淑華說，徐春鶯曾任民眾黨新住民委員會主委，深受柯文哲重用，在2023年差點排入不分區安全名單；李貞秀則是民眾黨立委席次遞補者，但至今拒絕放棄中國雙重國籍，明明沒有國會議員身分，卻每天到立法院製造衝突，破壞議事進行。現在檢方調查事證指出，兩人行為背後可能隱藏著更巨大的國安危機。

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許淑華表示，徐春鶯長期把民眾黨的立委輪調制度、選戰布局等資訊，彙報給中共統戰機關。包括中共兩岸婚姻生活服務中心主任楊文濤、上海市統促會副主任孫憲等統戰高官；也長期把中配社群動態彙整給中共，協助中控監控在台灣生活的一般中配，還曾造假資料協助統戰人士躲過政府監管，偷偷來台。最後雖然因輿論反彈而退出不分區名單，但她並沒有停止共諜行為。

許淑華指出，根據中共統戰官員於2024年11月與徐春鶯的對話「李貞秀接班應該沒問題了吧？」顯示出中共對李貞秀的立委席次有高度掌握，是有計畫性的在滲透台灣國會。還有在2022市長選舉與2024總統大選，徐春鶯大量動員中配社群支持黃珊珊、柯文哲的行動背後，也有中共統戰機關的指示。加上徐春鶯還涉嫌詐欺、超貸與地下匯兌，不法金額上千萬。

許淑華表示，李貞秀在立院荒腔走板的行為，實在讓人非常擔心。她應該出面說明清楚和徐春鶯之間有什麼聯繫？要怎麼證明對中華民國的忠誠？柯文哲、黃國昌打算放任李貞秀破壞台灣民主到什麼地步才甘心？重用的黨內高層涉嫌危害國家安全的案件，柯、黃還想躲藏到什麼時候！

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