嘉義火車站追思228「3月大屠殺」受難先賢 中正學生盼社會邁向共好

追思活動在79年前的「3月大屠殺」歷史現場嘉義火車站舉行。（記者丁偉杰攝）

今年是228事件79週年，嘉義市公民團體今天舉行「諸羅天光」追思活動，哀悼因1947年「3月大屠殺」被無辜槍決的陳澄波、潘木枝等16名本土菁英。與會中正大學學生會代表張郁萱說，近來台灣社會掀起一股「台灣史補課潮」，反映當代青年對「根」與「真相」的渴求，作為青年選擇在此刻現身，是為了在遺忘的荒野上種下理解與對話種子，邁向社會共好與和諧共生。

追思活動在3月大屠殺歷史現場嘉義火車站舉行，由嘉市桃山人文館公民快樂學苑、基督教嘉義救恩堂及中正大學學生會合辦，現場設置受難者事蹟，與會民眾傳遞公義聖火，合唱「美麗島」、「台灣」等歌曲，現場氣氛肅穆莊嚴。

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嘉市桃山人文館館長林瑞霞說，活動自2013年舉辦至今，藉由追思3月大屠殺受難先賢，說出嘉義的228事件歷史；有人說228事件過去那麼久的事，政府已經賠償，就不要再消費228，挑起族群仇恨，但從林義雄家人的「世紀血案」引發爭議，讓台北101董事長賈永婕主動深入了解台灣歷史，甚至掀起台灣史補課風潮，正突顯探索歷史、追求真相的重要。

85歲郭鸎叡牧師說，他每年都來參加追思活動，勉懷受難先賢追求公義的精神，相信所守護的價值，將來一定有人繼續傳承歷史記憶。

中正大學學生會代表、大一學生張郁萱說，在公眾人物引領下，「台灣史補課潮」反映的正是當代青年對「根」與「真相」的渴求；作為青年從未親身經歷過那個禁聲的年代，卻仍感受到一種「未曾聽見，卻在時代共振中持續耳鳴的槍響」。

張郁萱說，我們選擇在此刻現身，不是為了執著於仇恨，也非製造族群對立與衝突，而是為了在遺忘的荒野上種下理解與對話種子，邁向社會共好與和諧共生。

另一位中正大學學生會代表、大一學生顏睿甫表示，希望台灣民主蓬勃發展，轉型正義可以追求真相，彌補歷史傷痕，追求永久和平。

追思活動現場紀念「3月大屠殺」16位受難者先賢。（記者丁偉杰攝）

「3月大屠殺」受難者盧鈵欽妻子證言，及受難者陳容貌兒子證言。（記者丁偉杰攝）

參與追思活動的民眾傳遞公義聖火。（記者丁偉杰攝）

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