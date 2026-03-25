嘉市與日本宮城縣加美町 簽署友好城市協定

嘉義市長黃敏惠（右）今天與加美町町長石山敬貴（左）共同簽訂友好城市協定。（記者王善嬿攝）

嘉義市與日本宮城縣加美町2024年起相互交流、訪問，今天並共同簽署友好城市協定，樹立兩地交流邁入制度化與常態化里程碑；為深化兩地交流，加美町5月將派駐對日諮詢事務顧問到市府，以利教育、文化、觀光、產業、防災等多元領域的合作。

嘉義市長黃敏惠今天與加美町町長石山敬貴在市府共同簽訂友好城市協定，外交部雲嘉南辦事處長曾榮傑、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史等人與會見證。

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黃敏惠表示，2024年台北駐日經濟文化辦事處副代表蔡明耀介紹下，開啟了嘉義市與加美町的交流契機，今天簽署的協定書涵蓋經濟產業交流、教育人才培育、觀光合作及災害救援等多元面向，期盼未來雙方持續深化合作，建立長久且穩固的夥伴關係。

5月日諮詢事務顧問進駐市府

黃敏惠還宣布，今年5月起，加美町將派遣職員佐藤由佳到嘉義市政府駐點交流，建立常態化交流機制，期盼透過其專長與橋梁角色，進一步促進雙方農產品與商品交流，深化觀光、文化與商業往來。

石山敬貴細數與嘉義市兩地交往情誼，對黃敏惠的溫暖、友好與市府團隊盛情款待留下深刻印象，回憶兩地交流經驗，數度流下感動眼淚。

市府表示，加美町團隊曾參與國際管樂節、諸羅山盃少棒錦標賽及320+1城市博覽會等具代表性活動，去年丹娜絲颱風對嘉義市造成巨大衝擊，加美町並捎來越洋關懷；加美町曾經歷311大地震，黃敏惠曾率市府團隊造訪交流防災經驗，此次簽訂友好城市協定，將成為多領域交流、與國際接軌嶄新開端。

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