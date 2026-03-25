李四川拋老公寓加裝電梯解方 黃國昌競總：團隊已提補助改善方案

國民黨新北市長參選人李四川今提推動老舊公寓加裝電梯想法；民眾黨新北市長參選人黃國昌競選總部表示，團隊已提完整且可執行的方案，支持、樂見李四川跟進提出高齡友善的政策。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川今提出，除加速都市更新外，應同步推動老舊公寓加裝電梯，並針對1樓住戶免費規劃專屬停車位等配套措施，改善長者行動困境；民眾黨新北市長參選人黃國昌競選總部對此表示，黃國昌已提家中65歲以上長者，每棟最高補助1千萬元協助老屋加裝電梯與無障礙設施改善的方案，以及樓梯間修繕最高80萬元補助，團隊支持、樂見李四川跟進提出高齡友善的政策。

黃國昌競選總部發言人戴于文表示，讓長輩能安心出門、打造高齡友善城市的方向「我們完全支持」，也樂見李四川能跟進提出高齡友善的政策主張。不過也必須誠實指出，老屋加裝電梯不只是理念問題，而是高度複雜的系統工程，從1樓住戶的停車補償、周邊車位取得，到整體財政負擔與資源分配公平性，都需要完整規劃與制度設計，若缺乏完整配套，僅提出碎片化的補貼與誘因，政策不僅難以落實，更可能衍生資源分配不公的疑慮。

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他強調，黃國昌團隊已提出完整且可執行的方案，以「中央補助、新北加倍」為原則，在內政部「老宅延壽機能復新計畫」的基礎上，只要家中有65歲以上長者，新北市政府將依中央補助額度等比例加碼，每棟最高補助可達1千萬元，全面協助老屋加裝電梯與無障礙設施改善，讓政策真正有誘因，也有執行力。

戴于文說，同時也理解不是每棟老公寓都能在短時間內完成電梯加裝，因此提出第2層支持機制，針對樓梯間修繕與公共空間無障礙改善，提供最高80萬元補助，希望在最短時間內就能感受到生活品質的提升。

他表示，新北市是一場君子之爭，大家共同提出政策願景，一起打造更好的新北，未來黃國昌團隊也會持續提出更完整的規劃，讓每1位長輩都能安全、便利、有尊嚴地生活在這座城市。

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