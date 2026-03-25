為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李四川拋老公寓加裝電梯解方 黃國昌競總：團隊已提補助改善方案

    2026/03/25 15:29 記者黃政嘉／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川今提推動老舊公寓加裝電梯想法；民眾黨新北市長參選人黃國昌競選總部表示，團隊已提完整且可執行的方案，支持、樂見李四川跟進提出高齡友善的政策。（記者黃政嘉攝）

    國民黨新北市長參選人李四川今提推動老舊公寓加裝電梯想法；民眾黨新北市長參選人黃國昌競選總部表示，團隊已提完整且可執行的方案，支持、樂見李四川跟進提出高齡友善的政策。（記者黃政嘉攝）

    國民黨新北市長參選人李四川今提出，除加速都市更新外，應同步推動老舊公寓加裝電梯，並針對1樓住戶免費規劃專屬停車位等配套措施，改善長者行動困境；民眾黨新北市長參選人黃國昌競選總部對此表示，黃國昌已提家中65歲以上長者，每棟最高補助1千萬元協助老屋加裝電梯與無障礙設施改善的方案，以及樓梯間修繕最高80萬元補助，團隊支持、樂見李四川跟進提出高齡友善的政策。

    黃國昌競選總部發言人戴于文表示，讓長輩能安心出門、打造高齡友善城市的方向「我們完全支持」，也樂見李四川能跟進提出高齡友善的政策主張。不過也必須誠實指出，老屋加裝電梯不只是理念問題，而是高度複雜的系統工程，從1樓住戶的停車補償、周邊車位取得，到整體財政負擔與資源分配公平性，都需要完整規劃與制度設計，若缺乏完整配套，僅提出碎片化的補貼與誘因，政策不僅難以落實，更可能衍生資源分配不公的疑慮。

    他強調，黃國昌團隊已提出完整且可執行的方案，以「中央補助、新北加倍」為原則，在內政部「老宅延壽機能復新計畫」的基礎上，只要家中有65歲以上長者，新北市政府將依中央補助額度等比例加碼，每棟最高補助可達1千萬元，全面協助老屋加裝電梯與無障礙設施改善，讓政策真正有誘因，也有執行力。

    戴于文說，同時也理解不是每棟老公寓都能在短時間內完成電梯加裝，因此提出第2層支持機制，針對樓梯間修繕與公共空間無障礙改善，提供最高80萬元補助，希望在最短時間內就能感受到生活品質的提升。

    他表示，新北市是一場君子之爭，大家共同提出政策願景，一起打造更好的新北，未來黃國昌團隊也會持續提出更完整的規劃，讓每1位長輩都能安全、便利、有尊嚴地生活在這座城市。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播