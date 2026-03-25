徐春鶯安插中配立委接班 民眾黨：「黨檢媒一條龍」認知作戰

本報今（25日）獨家報導，民眾黨前中籍新住民委員會主委徐春鶯遭檢調以「反滲透法」偵辦，發現她長期接觸中共官員、討論中配立委在台接班，對此，民眾黨團痛批，司法勾結媒體充當政治打手。（資料照）

本報今（25日）獨家報導，民眾黨前中籍新住民委員會主委徐春鶯遭檢調以「反滲透法」偵辦，發現她長期接觸中共官員、討論中配立委在台接班，更曾提供現任不分區立委李貞秀資料。對此，民眾黨團痛批，司法勾結媒體充當政治打手，民進黨立委含血噴人極其卑劣，認知作戰踐踏台灣民主韌性。

新北地檢署昨（24日）晚發布起訴新聞稿，指稱台灣民眾黨前陸籍新住民委員會主委徐春鶯「依滲透來源指示，於111年臺北市市長選舉、113年總統選舉，為候選人宣傳、站台、亮相造勢」，涉犯《反滲透法》。民眾黨批評，新北地檢署新聞稿通篇毫無事證，以影射、聯想方式將民眾黨與中共進行不當連結。

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針對本報今日獨家，民眾黨除痛斥為「幻想文」，直接將徐春鶯為柯文哲創黨主席、黃珊珊站台行為抹紅為「受中共指導棋」，再連結民眾黨現任立委李貞秀，妄稱徐春鶯「向對岸回報李貞秀個資、討論接班布局」，甚至瞎扯「讓陸委會判李無法上任、再讓麥玉珍繼續」情節。整篇報導光怪陸離、破綻百出。

首先，幫在野黨站台與被中共滲透、被指示之連結何在？呼籲本報自應寫出關鍵對話才能取信於人；其次，陸委會並非可認定立委資格之行政或司法單位，自由報導的對話內容「竹竿裝菜刀」也生冷不忌、來文照登；再者，麥玉珍委員為本屆第一輪委員，兩年條款執行才卸任換上李貞秀委員，麥委員要如何上上下下？下了又上？

民眾黨直言，該報導顯然完全不了解台灣政治情勢與民主程序；又徐春鶯究竟向對岸回報什麼「內部情資」，特定媒體靠瞎掰寫新聞，卻還有一堆綠營民代要上車。

此外，民眾黨另指出，民進黨立委吳思瑤說：民眾黨明知提名「此類身分者」有高度政治風險，卻在徐春鶯後，換上同樣備受爭議的李貞秀，「讓我不得不懷疑，這背後是否有來自中方的壓力？」黃捷說，李貞秀「如果她真的接受對岸指令，其實也不讓人意外。」請問吳思瑤與黃捷：妳們口中「此類身分」與不得不懷疑的對象，是否都是「陸籍」新住民？何不直接像梁文傑看齊，直接宣判陸配不得參政？黃捷與吳思瑤的說法，是對陸籍新住民徹頭徹尾的抹紅與歧視、是利用黨媒不實與錯誤訊息進行一條龍認知作戰，更是刻意詆毀本黨為了族群共榮共融、提名新住民為不分區立委的用心。這些民進黨立委只想操弄族群矛盾對立、製造社會仇恨，連媒體釋讀能力都零分，實在可悲。

民眾黨重申，黨內不分區立委有獨立提名機制，絕非任何黨外人士所能指揮操縱；台灣為法治社會，更不能容許民意代表與黨媒含血噴人、未審先判操弄輿論。「黨檢媒一條龍」大搞認知作戰，才是使台灣民主韌性遭破壞的最大亂源與暗黑勢力。

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