司法首例！ 陳宥丞作證戴「智慧眼鏡」列被告 查無不法簽結

北檢當時調閱偵查庭監視畫面，發現陳宥丞在庭中曾將智慧眼鏡取下並放入外套口袋，為謹慎起見而將陳列為妨害秘密罪「他字案」被告。（中央社檔案照）

前台北市長柯文哲捲入京華城等弊案，台北地檢署前年曾傳喚民眾黨議員陳宥丞作證，當時他因出庭佩戴「Ray-Ban Meta智慧眼鏡」，引發偵查秘密外洩疑慮。隨後，北檢將陳宥丞列為妨害秘密罪「他字案」被告偵辦，經調查認定並無具體犯罪事證，亦查無刑事不法，近期已予簽結，也成為司法案件中，當事人因佩戴智慧眼鏡出庭而列為被告的首例。

陳宥丞佩戴的Ray-Ban Meta智慧眼鏡市價約1.5萬元，具備超廣角1200萬像素鏡頭及五顆麥克風多聲道收音功能，能拍照、錄影及通話。偵辦京華城案期間，北檢曾以證人身份傳喚民眾黨立院黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、民眾黨發言人吳怡萱，以及民眾黨台北市議員黃瀞瑩與陳宥丞等人，訊後均請回。

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陳宥丞庭上佩戴智慧眼鏡的情況，後來被網紅四叉貓爆料，引起廣泛討論。陳宥丞表示，Ray-Ban Meta智慧眼鏡設計有嚴格的隱私保護機制，啟動拍照或錄影時，鏡框指示燈會亮起，拍照伴隨快門聲，確保他人隱私不受侵犯，因此在審訊期間不可能啟用任何存證功能。

北檢隨後調閱偵查庭監視畫面，發現陳宥丞在庭中曾將智慧眼鏡取下並放入外套口袋。為謹慎起見，北檢將陳宥丞列為妨害秘密罪「他字案」被告，交由國安組檢察官偵辦，並於去年4月傳喚他到庭說明是否涉及妨害秘密。檢方經調查，並未發現具體犯罪事證，查無刑事不法，近期予以簽結。

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