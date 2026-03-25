徐春鶯向中共官員稟告李貞秀接班 學者：有暗盤交易？

近期卻有中國官媒《央視》背景的導演李波，在台推出《此岸，對岸 陸配在台灣》紀錄片，該片以李貞秀、史雪燕、鄧萬華等中配為對象，前進台灣立法院等地拍攝，探討中配「公職參選」困難。（圖擷取自網路）

中配徐春鶯長期向中共官員回報政國內政局，並培養中配參政，涉犯「反滲透法」被起訴。替補徐女取得民眾黨不分區立委提名的李貞秀已進入立法院，專家學者示警，這是否勾結境外敵對勢力？與中共有暗盤交易？爭議不斷還硬推李貞秀，不免令人懷疑是在跟中共唱和。

檢調偵辦發現，徐春鶯不僅長期與中共官員孫憲（上海市統促會副主任）、楊文濤（中國民政部兩岸婚姻主任）密切往來，也曾向孫憲傳送李貞秀個人資料，並多次討論其「接班」布局；孫憲曾回覆：「李貞秀接班應該沒問題吧？我們這邊昨天還提起她」。

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據了解，李貞秀至今未放棄中華人民共和國國籍，擔任我國公職已違反「國籍法」規定，內政部發文要求立法院解職遭拒；李貞秀也因登記參選時仍擁有中國戶籍，被陸委會認定不具立委參選資格。

不過，近期卻有中國官媒《央視》背景的導演李波，在台推出《此岸，對岸 陸配在台灣》紀錄片，該片以李貞秀、史雪燕、鄧萬華等中配為對象，前進台灣立法院等地拍攝，探討中配「公職參選」困難，企圖將38萬中國籍配偶與李貞秀等違法人士劃上等號。

成功大學政治系教授王宏仁接受本報訪問表示，中共對台的紅色滲透防不勝防，現行法律已經很難預防，陸委會也認為國安修法有其必要。過去大家認為是國民黨與對岸比較有連繫，但現在民眾黨因為李貞秀的事，即便政府已認定李女不具立委資格，民眾黨還要硬推，不免令人懷疑是在跟中共唱和。

王宏仁質疑，民眾黨是不是認為這對2026地方選舉或2028大選有利，所以堅持要這樣做？硬推李貞秀擔任立法委員，要來突破國會的防線。因為李貞秀擔任立委可跟各部會索取資料，民眾黨有無跟對岸交換什麼？這是外界都不知道的。合理懷疑對台灣國防一定是很大的漏洞，但對民眾黨而言，可能因此得利，中國可能給予政治或金錢上的好處。

對於有中國導演拍紀錄片力挺李貞秀，王宏仁指出，李貞秀的事跟中配身分沒有關係，而是她自己違法在先。中共一定會操作成民進黨仇視中配，但事實就不是仇視中配。台灣是依法行政的國家，一切根據有無資格，既然沒有資格，當然不能擔任立委，還故意操作這個風向。

公民監督國會行動聯盟執行長張宏林說，台灣有多元移民趨勢，只要是認同台灣，依法依程序成為國民，想進一步擔任公職，只要依法的話，沒有人會反對。但民眾黨所挑的人具有爭議，被懷疑對中華民國、對台灣這塊土地的忠誠有問題。

張宏林批評，民眾黨推選代議者，本來就有責任嚴格把關，民眾黨未善盡責任選出專業人士，甚至社會開始懷疑是否有跟中國有暗盤交易，透過推選這些中配，讓中國私下提供網路奧援，或有其他外界不得而知的金流來往，這是民眾黨無法講清楚，也是台灣民眾擔憂的事。

張宏林質疑，民眾黨是否勾結境外敵對勢力？如果民眾黨無法說清楚，這個印記會加深在台灣民眾的心中，未來民眾黨所提出的政策，國人都會抱持高度的懷疑。李貞秀至今沒有放棄中國籍，民眾黨不將她停權換人，還繼續讓李貞秀在立法院行使公權力，民眾黨是不是私下跟中共有暗盤？

他強調，中共為了對台統戰，在中國人大設有台灣代表，對中共而言，李貞秀擁有中華人民共和國籍，在沒有放棄情況下，進入台灣立法院擔任立委，可讓外界認為不用放棄中國籍，也能成為台灣立委，藉此塑造兩岸「同屬一中」，這一波操作對台灣傷害很大。

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