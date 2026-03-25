中方問徐春鶯「李貞秀沒問題吧？」 吳思瑤：民眾黨是否成中國介選幫凶

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

中配徐春鶯長期向中共官員楊文濤回報國內政局，並培養中配參政，試圖擴大在台政治影響力，昨被依違反滲透法起訴。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，最令人驚爆之處在於，檢調掌握的關鍵談話中，中共官員長期透過徐春鶯掌控台灣的民主選舉，甚至已滲透進民眾黨內部；她質疑，民眾黨是否已不折不扣成為中國介入台灣民主的幫凶或主謀。

檢調偵辦發現，徐春鶯不僅長期與中共官員孫憲（上海市統促會副主任）、楊文濤（中國民政部兩岸婚姻主任）密切往來，也曾向孫憲傳送李貞秀個人資料，並多次討論其「接班」布局；孫憲曾回覆：「李貞秀接班應該沒問題吧？我們這邊昨天還提起她。」

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吳思瑤今天在立法院受訪表示，檢調在調查當中，依據「反滲透法」將徐春鶯起訴，她的違法事證非常的明確，不管是涉及詐騙、超貸，更是公然收受中國資金，破壞台灣民主、替中國介選、替民眾黨站台，這些犯罪事實都相當確鑿。

吳思瑤指出，這起案件最令人驚爆之處在於，檢調掌握的關鍵談話中，中共官員長期透過徐春鶯掌控台灣的民主選舉，甚至已滲透進民眾黨內部。關鍵的一句話，就是中共官員直接詢問徐春鶯：「李貞秀沒問題吧？」徐的回應也相當直接，表示會去與民眾黨接觸，確認李貞秀能夠被列入後續進入立法院的名單。

吳思瑤直言，中國大剌剌不演了，對照李女士在立法院製造的這些混亂，台灣社會應當想想，這些罪證確鑿，來自於徐春鶯自己的證詞，「李貞秀沒問題嗎？」她說，他們非常審慎看待這起個案，這絕對只是冰山一角而已，這呈現中國大量利用兩岸通婚、促進統一，這些中配就成為中國滲透最好的工具，徐春鶯到李貞秀都是如此。

吳思瑤質疑，民眾黨到底是單純被赤化、被滲透的受害者？還是明知如此，仍然選擇與中共合作？民眾黨是否已經不折不扣、成為中國介入台灣民主的幫凶或主謀。從徐春鶯到李貞秀，中國企圖在台灣建立「中配政治大聯盟」前進立法院，這個聯盟絕對不會只有徐春鶯、李貞秀，未來可能還有更多計畫中的人選及滲透方式，大家不可能不防。

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