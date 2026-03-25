黃國昌提新北社宅政見 喊2034年達成興建3.1萬戶

民眾黨新北市長參選人黃國昌今提政見，他若當選，將接手新北市長侯友宜興建與規劃中的1.2萬戶社宅，另興建1.2萬戶，在2034年達成興建3.1萬戶社宅的目標。（記者黃政嘉攝）

面對新北市高房價、租金貴、社宅供不應求的居住困境，民眾黨新北市長參選人黃國昌今提政見，他若當選，將接手蓋完新北市長侯友宜興建與規劃中的1.2萬戶社宅，另新建1.2萬戶，在2034年達成興建3.1萬戶社宅的目標，他說，將延續侯友宜目前的成果，進一步地大力蓋社宅、強化租屋保障，讓推動社宅具體落實，而非政治人物欺騙選票的工具。

黃國昌表示，居住正義是台灣民眾黨的核心價值，他批民進黨中央執政社宅政策的跳票，導致面臨困境，前總統蔡英文提8年20萬戶社宅確定跳票，總統賴清德更連演都不演，直接下修政見目標從13萬戶降到4萬戶，賴清德就任總統迄今，核定的社宅量依舊是0戶。

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他說明，新北市當前面臨的居住正義困境，包括買房負擔全台第2，房價所得比高達12.99，等於要不吃不喝13年才買得起房，租屋月租金中位數1.3萬元更是全國之冠，社宅也根本供不應求，新北市404萬人口中，弱勢宅需求，還不包括青年跟學生，總共是4.1萬戶，在新北，目前中央加地方蓋的可入住宅僅1萬戶，市占率僅0.6%，與其他國際主要城市相比慘不忍睹。

黃國昌說，目前新北市的社宅約量是1萬戶，其中屬於新北市府興建完成的為7000戶，新北市長侯友宜興建中與規劃中的1.2萬戶，他將接手蓋完，並將活用可開發土地再興建1.2萬戶，包括社宅、可負擔宅以及高齡友善社宅，實現全齡居住正義的目標，讓新北市在2034年能達成興建3.1萬戶社宅的目標。

他提到，他過去曾在立法院揭露內政部非法將林口世大運選手村社會住宅挪用給酒店公寓、商辦，更有住戶揭露2018年撥用迄今有2棟社宅閒置，造成國庫上億元的損失，他因此主張終結1市2制，中央社宅交由地方營運，並推動輪候制度，透過「社會住宅全國統一申請登記平台」，以公開透明的排序機制取代抽籤。

關於土地取得的問題，他會保留整體開發區（2500公頃）5%的土地留社宅，130公頃的土地預期將創造4.2萬戶的社宅潛力，也結合新北捷運TOD開發，容積獎勵換社宅，工業區變更回饋、國有地、都更分回等方式，活用土地；經費的部分，囤房稅2.0的稅收每年4.04億、透過TOD收取增額容積代金約157億元、擴大爭取中央補助，靠長期可靠財源來興建社宅。

黃國昌也說，為彌補社宅不足的空窗期，他採行強化租屋市場3項策略，包括補助合約公證費最高2千元；育兒加碼補助，比照中央的補助幅度，由現行5000至7000元，增加至8000至12000元，讓無法取得中央補助的家庭可以申請，更要改善包租代管長年存在只有代管沒有包租，年長者弱勢者根本租不到的現況。

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