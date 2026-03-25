徐春鶯涉反滲透法遭訴 吳欣岱轟：民眾黨無視國安成統戰破口

台灣基進北市港湖議員參選人吳欣岱痛斥，民眾黨逕行掩護中國統戰，淪為境內滲透破口，呼籲政府儘速建立韌性國安防護機制。（資料照）

民眾黨前陸籍新住民委員會主委徐春鶯昨（24）以涉犯「反滲透法」遭檢調起訴，遭民眾黨反批是企圖抹紅的輿論操作；但台灣基進北市港湖議員參選人吳欣岱痛斥，民眾黨逕行掩護中國統戰，淪為境內滲透破口，呼籲政府儘速建立韌性國安防護機制。

吳欣岱今（25）日指出，檢方起訴書具體揭露中共如何利用「服務中配」作掩護，在台建立私密聯繫管道並收集政情，證實自己早在2023年對徐春鶯的質疑並非空穴來風。吳欣岱認為，預防勝於治療原則同樣適用於國家安全，中共系統性干預台灣選舉已是進行式。一個負責任的政黨提名國會議員標準應遠高於是否判刑，但民眾黨卻明知風險仍執意配合，甚至將國安疑慮操作為族群打壓，嚴重失職且無視國家安全尊嚴與國會尊嚴。

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回顧過去多次對徐春鶯背景及民眾黨提名動機的質疑，吳欣岱直言，現今檢方調查結果顯示，當時的擔憂完全具備事實基礎。她分析起訴書內容表示，中共統戰機構長期以民間交流名義接收台灣政治情報，甚至由官員楊文濤直接介入介選運作，針對特定候選人下達支持指令。

吳欣岱強調，這顯示中共手法已經進化到實質指揮在地群體，將政黨提名作為介入台灣民主的籌碼。她主張這種滲透手段正在侵蝕台灣的法治根基，讓許多嚮往自由、熱愛台灣的新住民在無形中承受巨大壓力，淪為統戰工具下的犧牲品，這對台灣的民主體質是極大的傷害。

吳欣岱進一步抨擊，民眾黨在面對國安風險時的消極態度。她指出，起訴書揭示徐春鶯曾以動員能力為籌碼向民眾黨索要不分區席次，而柯文哲當時卻以不讓其進入國防委員會等說法敷衍外界，完全無視國會尊嚴與主權安全。她認為柯文哲在提名前後說詞反覆，從聲稱不認識到被揭發早在2019年即互動密切，顯示該黨為求選票不惜放棄基本政治道德。

吳主張，民眾黨不僅缺乏風險控管機制，更利用轉移焦點的方式污名化對國安有正當關切的聲音，這種政治操作讓真正認同民主價值的無辜中配承受了不必要的社會壓力與污名。

吳欣岱最後重申，守護台灣來之不易的民主自由需要全民保持警覺，看清政黨在國家安全問題上的態度是選民最重要的功課。她呼籲在年底地方選舉即將到來之際，大眾應嚴格審視各候選人對抗滲透的決心與立場，政黨應恪守法律與道德底線，而非消極卸責、無視中共對法治的侵蝕。她承諾將持續站在守護台灣價值的前線，監督各項公共權力是否被外部勢力侵蝕，並致力於推動更完善的國安防護機制。她主張唯有建立具備韌性的防禦體系，才能確保台灣的民主不被系統性的統戰運作所動搖。

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