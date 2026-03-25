美女刺客！「小陳妍希」粘惠青看板前進彰鹿路

彰化縣福興鄉代表粘惠青與立委謝衣鳯的看板前進彰鹿路，不只力挺謝衣鳯選縣長，也被被視為粘惠青轉換跑道的「預告」。（民眾提供）

通往彰化縣鹿港鎮主要道路就是彰鹿路，近來掛起國民黨福興鄉代表粘惠青與立委謝衣鳯的「同框」看板，許多人認為這是粘惠青宣示參選縣議員的「預告」，對此，粘惠青表示，她已做好該做的準備，就等藍營敲定縣長提名人選！

有「小陳妍希」之稱的粘惠青，今年32歲，父親是前福興鄉代表粘勝傑，2022年第一次參選就高票當選福興鄉第三選區鄉民代表，因為高人氣，被視為參選縣議員的熱門人選。今年更是掛起與謝衣鳯合體的看板，等於是用行動全力支持謝衣鳯爭取國民黨的彰化縣長提名，粘惠青轉換跑道的態勢更加明顯。

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不過，由於粘惠青第一波上架的看板，都只有掛在自己鄉代表的選區，近來掛上第二波看板，不只前進福鹿溪，更是挺進彰鹿路的交通要道，完全跨出粘惠青的鄉代表選區。對此，粘惠青表示，目前所掛看板的地點，確實跨出她的鄉代表選區，但全數仍在福興鄉。

粘惠青強調，她會做好一切的準備，對於未來的道路，一切都等國民黨完成彰化縣長提名再說，她既然掛上與謝衣鳯的合體看板，當然就是支持謝衣鳯參選縣長。

而鹿港區（鹿港鎮、福興鄉與秀水鄉）縣議員部分，現有國民黨的是7連霸議員凃淑媚，5連霸議員楊竣程，以及黃俊源等人，其中，黃俊源將爭取福興鄉長提名，楊竣程「有在規劃」選鹿港鎮長。而鹿港鎮長許志宏已表態選縣議員，縣政顧問王信筌勤跑基層，其姑姑是彰化縣長王惠美，而美女刺客粘惠青如要轉換跑道，不排除透過黨內初選來爭取提名。

彰化縣福興鄉代表粘惠青用行動支持立委謝衣鳯參選縣長，不只看板同框，更合影力挺。（取自粘惠青臉書）

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