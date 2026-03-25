柯文哲京華城案明宣判 王世堅斷言：必影響民眾黨選戰佈局

民眾黨前主席柯文哲等人涉京華城收賄等弊案，台北地方法院定明天宣判，民進黨立委王世堅今（25日）受訪斷言，判決結果當然會影響民眾黨選戰佈局。（記者叢昌瑾攝）

民眾黨前主席柯文哲等人涉京華城收賄等弊案，台北地方法院定明天（26日）宣判一審結果。民進黨立委王世堅今（25日）斷言，判決結果當然會影響民眾黨選戰佈局，呼籲柯文哲應靜心面對司法，針對指控進行實質辯護，而非企圖以政治手段處理。

京華城案判決即將揭曉，王世堅今天下午出席民進黨中執會前受訪評估，此案結果當然會影響民眾黨的選戰布局，例如往左、往右，或者是往綠、往藍。

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觀察柯文哲近日頻繁公開喊話，王世堅提醒，不要把司法與政治扯在一起，柯文哲必須靜下心來。畢竟就算明天判出來，那也是一審，還有二審、三審，應針對司法指控做出實質辯護，「不要再用這些喊話的方式，或者說用政治的手段來處理，我覺得這個都不好。」

王世堅說，柯文哲在經歷一年半的羈押與審判過程中，應該也悟出很多事情，法律有其一定標準，人格修養與政治判斷不能凌駕於法律之上；至於到底有沒有犯錯，是不是觸犯了法律，柯自己非常清楚。

王世堅認為，儘管柯文哲自認當初沒有惡意，但行政決策仍有客觀法律標準，特別是關鍵文書的簽署，當初蓋下甲章就是要負責；柯文哲當時過度自信、自以為是，獨斷獨行不聽專業判斷，京華城案就是如此，柯文哲無視相關專業建議，甚至做出180度相反的決定。

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