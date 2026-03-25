為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯文哲京華城案明宣判 王世堅斷言：必影響民眾黨選戰佈局

    2026/03/25 14:23 記者陳政宇／台北報導
    民眾黨前主席柯文哲等人涉京華城收賄等弊案，台北地方法院定明天宣判，民進黨立委王世堅今（25日）受訪斷言，判決結果當然會影響民眾黨選戰佈局。（記者叢昌瑾攝）

    民眾黨前主席柯文哲等人涉京華城收賄等弊案，台北地方法院定明天宣判，民進黨立委王世堅今（25日）受訪斷言，判決結果當然會影響民眾黨選戰佈局。（記者叢昌瑾攝）

    民眾黨前主席柯文哲等人涉京華城收賄等弊案，台北地方法院定明天（26日）宣判一審結果。民進黨立委王世堅今（25日）斷言，判決結果當然會影響民眾黨選戰佈局，呼籲柯文哲應靜心面對司法，針對指控進行實質辯護，而非企圖以政治手段處理。

    京華城案判決即將揭曉，王世堅今天下午出席民進黨中執會前受訪評估，此案結果當然會影響民眾黨的選戰布局，例如往左、往右，或者是往綠、往藍。

    觀察柯文哲近日頻繁公開喊話，王世堅提醒，不要把司法與政治扯在一起，柯文哲必須靜下心來。畢竟就算明天判出來，那也是一審，還有二審、三審，應針對司法指控做出實質辯護，「不要再用這些喊話的方式，或者說用政治的手段來處理，我覺得這個都不好。」

    王世堅說，柯文哲在經歷一年半的羈押與審判過程中，應該也悟出很多事情，法律有其一定標準，人格修養與政治判斷不能凌駕於法律之上；至於到底有沒有犯錯，是不是觸犯了法律，柯自己非常清楚。

    王世堅認為，儘管柯文哲自認當初沒有惡意，但行政決策仍有客觀法律標準，特別是關鍵文書的簽署，當初蓋下甲章就是要負責；柯文哲當時過度自信、自以為是，獨斷獨行不聽專業判斷，京華城案就是如此，柯文哲無視相關專業建議，甚至做出180度相反的決定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播