傳申請保六警察當隨扈防人身威脅 李貞秀辦公室闢謠：並無此事

民眾黨不分區立委、中配李貞秀。（資料照）

至今仍深陷雙重國籍爭議的民眾黨立委李貞秀，日前因晚間個人直播叫屈罵國民黨議員鍾小平「狗」、更失言稱新竹市長高虹安收柯文哲700萬引發熱議，今（25）日更傳出李本人因感到人身安全遭威脅，申請保六大隊警察做「隨扈」。不過，李貞秀辦公室隨即闢謠，表示只是駐警基於近日紛擾，前來給予關心。

資深媒體人、信民協會秘書長黃秀錦今日上午於社群媒體Threads發文指出，「李貞秀女士辦公室稍早來了很多位警察，助理們紛紛好奇怎麼了？原來是昨天哭哭啼啼開直播的李貞秀，今天忽然覺得自己很不安全，申請要警察隨扈，保六大隊只好來看看是不是真有需要？旁邊職員說，她不要到處罵人開戰場就好了，怎麼被罵回去就要隨扈，簡直浪費國家資源！對了，她還不是委員喔，內政部警政署一定要駁回！」，貼文一出引發討論。

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對此，李貞秀委員辦公室稍早對此否認，稱「駐衛警基於這幾天紛擾比較多，來關心一下，無申請隨扈一事」。

此外，針對外傳辦公室收到恐嚇信一事，李貞秀委辦回覆，「目前都有接收到民眾打來或是寫信提供意見及關心，各界的意見我們都會虛心接受」。

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