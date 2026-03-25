柯文哲稱黃國昌選到底李四川就掛掉 黃國昌重申三角形2邊合大於第3邊

民眾黨創黨主席柯文哲接受專訪提到，「民眾黨只要黃國昌選到底李四川就掛掉」，民眾黨主席黃國昌回應重申，三角形的2邊合大於第3邊，他跟李四川目前彼此溝通非常愉快。（記者黃政嘉攝）

民眾黨創黨主席柯文哲昨天接受媒體專訪提到，「民眾黨只要黃國昌選到底李四川就掛掉了」，民眾黨主席黃國昌今受訪回應對此事的看法，他說，藍白合落實在新北市，一樣的態度、原則，三角形的2邊合大於第3邊，他跟李四川目前彼此溝通非常愉快，兩黨競爭不僅是君子之爭，更強調是用政見爭取選民支持

，他另批評蘇巧慧爭取國影中心2期留在新莊、中央補助蓋停車場一事，「6年前蘇貞昌承諾，然後徹底跳票，2026年又變成蘇巧慧成功爭取中央政府全額補貼的政績」。

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新北市長參選人黃國昌今召開政見記者會後接受媒體聯訪，他表示，目前為止，（藍白合）第一階段共同政見已經跟台灣社會報告了，第二個階段的政黨合作協議也正式簽署了，兩個政黨在台灣民主史上，從來沒有聯合政府經驗的情況下，可以走到這一步，不僅是兩個政黨所邁出的勇敢一步，也是台灣民主的一大步，落實在新北市，一樣的態度、原則，「我們就是會朝這個目標前進」，三角形的2邊合會大於第3邊。

黃國昌說，到目前為止，他跟李四川彼此之間的溝通非常的愉快，「我們要讓所有的新北市民看到，在新北市的選戰上面，民眾黨跟國民黨的競爭，不僅是君子之爭，更強調我們是用政見爭取選民的支持，而不是像民進黨用潑墨抹黑、抹紅的方式來爭取選民的支持」。

他話鋒一轉，順著民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨轉述行政院長卓榮泰承諾中央全力支持國影二期留在新莊，並全額補助擴充市民所需的停車場一事，再提他2週前開政見記者會批前行政院長蘇貞昌2020年承諾由中央政府全額補貼，要蓋國影二期，2022年要動工，結果現在1塊磚都沒蓋，他批評，6年前蘇貞昌承諾，然後徹底跳票，現在2026年又變成了蘇巧慧成功爭取中央政府全額補貼的政績，過去這6年，請問民進黨在幹嘛？新建成本暴增了幾十億元，誰要買單？

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