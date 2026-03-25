初選今展開江啟臣質疑綠營「反操作」楊瓊瓔反擊:制度大家一起決定

國民黨台中市長初選民調今天開跑，江啟臣（中）呼籲選民「唯一支持」。（記者黃旭磊攝）

國民黨2026年台中市長黨內初選民調，今天（25 日）展開，立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔持續在潭子等地掃街催票，江啟臣先前，在東海大學稱要在挫折中學會「韌性」，並在24日專訪質疑初選「全民調」，會讓民進黨支持者刻意「反操作」，拜託接到電話要「唯一支持」。

楊瓊瓔今天進行4小時馬拉松掃街，橫掃台中北屯、潭子等八區爭取支持，對於所謂反操作說，楊瓊瓔說，民調初選制度是江副院長與黨中央共同討論、決定的，現在又反過來質疑制度，到底是在質疑黨中央，還是與過去立場不同，相信社會自有公評。

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藍營即日起至3月31日舉辦台中市長黨內初選民調，最快於本週末或下週揭曉人選，江啟臣在24日專訪提到，一定信心可以勝出，不過，由於初選採全民調方式，非僅限於黨內人士表達立場，民進黨出現刻意「反操作」，可能有不同結果。

綠營支持者傳出「民調楊瓊瓔、票投何欣純」聲浪，呼籲接到民調電話「唯一支持楊」，江啟臣說，自去年至今多份民調陸續公布，他有一定信心可以勝出。

民調前，江啟臣23日趕到東海大學，談及2018年台中市長黨內初選，以0.66% 極微小差距敗給盧秀燕往事，江啟臣勉勵學生，「選擇展現團結而非翻桌」，要在挫折中學會韌性，這份成全讓他隨後成為國民黨史上最年輕的黨主席，「一時的輸贏不代表終點，你的格調決定了你的高度。」

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