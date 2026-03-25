綠營質疑美國行未見具體成效 盧秀燕：建立三合一綠色通道給台商

盧秀燕指訪美有簽署了三合一綠色通道備忘錄。（記者蘇金鳳攝）

台中市議會今天進行市長施政報告，民進黨多位市議員質疑市長盧秀燕率團訪美11天，自稱成果豐碩，也簽了合作備忘錄，究竟花了多少經費，盧秀燕都說不明白，看不到任何具體成效；中市長盧秀燕表示，跟全北美最大的商會，北美洲台商總會聯合總會簽署了三合一綠色通道備忘錄，協助台商在置產、設籍及投資的問題，市府整合各局處成單一通道來協助。

議員陳俞融表示，盧秀燕訪美只說與亞洲台灣商會聯合總會及北美洲台灣商會聯合總會簽署「三合一綠色通道」MOU，且「已有成功案例」，卻完全沒有說明是哪個產業、投資金額多少、創造多少就業？

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陳俞融指出，盧市府這次訪美的公務支出。市民有權利知道，11天訪問行程，究竟花了多少納稅人的錢，換來什麼具體的城市發展效益？

議員江肇國則質疑盧秀燕訪美帶回來最重要成果為何？盧秀燕指出，最重要在城市交流，互相學習很多，但他認為，訪美回來僅簽一個三合一綠色通道合作備忘錄。但去年9月市府才跟亞洲台灣商會聯合總會會長簽了同樣的「三合一綠色通道」合作備忘錄，在台中就簽了，她這趟訪美僅是她去拓展個人關係。

盧秀燕則強調，這次簽的「三合一綠色通道備忘錄」，是與北美規模最大的商會「北美洲台灣商會聯合總會」簽署。此合作是繼與亞洲總會簽署後，進一步強化與全球六大洲商會的聯繫，為海外台商打造更便捷的回流服務體系。

盧秀燕表示，該備忘錄的核心在於建立「單一窗口」機制，將原本分散在不同局處的行政流程進行整合。透過此綠色通道，台商在面對投資、置產設籍及子女就學等需求時，能獲得更快速且統籌式的行政協助；至於經費還需要決算後才知道。

市議員陳俞融質疑盧秀燕訪美成效。（記者蘇金鳳攝）

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