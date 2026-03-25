我反制南韓入境登錄讓國台辦跳腳 公督盟：遺憾中國持續打壓台灣

國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直播）

南韓電子入境卡將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」，我外交部日前表示，依對等原則，3月1日起將台灣「外僑居留證」中「韓國」名稱改為「南韓」，並要求韓方31日前回覆，若未獲正面回應，將在入境登錄表中對「韓國」的標示採取相應動作，改為「KOREA（SOUTH）」。中國國台辦今日反嗆，「民進黨當局」無論搞什麼小動作，都改變不了台灣是中國一部分的客觀事實。

對此，公民監督國會聯盟執行長張宏林今日受訪表示，中國一直以來不斷打壓台灣參與國際組織，不讓台灣加入世界衛生組織WHO等，從來就不顧台灣人民死活，用盡一切手段要拖垮台灣。

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張宏林批評，中國所主張的一個中國原則，與其他國家一中政策是有所差異的，中國一中原則只有中華人民共和國，把台灣當成中國一部分。遺憾的是，中國對台深具敵意，不斷打壓台灣國際參與，藍白至今抱守一中，台灣民眾應淘汰這些政黨的候選人，台灣利益才能被守護。

國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，堅持「一個中國原則」是大義所在、大勢所趨，「民進黨當局」無論搞什麼小動作，都改變不了台灣是中國一部分的客觀事實，撼動不了國際社會堅持「一個中國原則」的基本格局。

此外，世界貿易組織（WTO）第14屆部長級會議在喀麥隆舉行，台灣代表團的禮遇簽證被標示為「Taiwan,Province of China」（台灣，中國一省），外交部表明，台灣將不出席會議並對喀麥隆表達最強烈譴責。

中國國台辦今日宣稱，台灣是中國的一部分，「一個中國原則」是國際關係基本準則和國際社會普遍共識；公督盟批評，中國一中原則只有中華人民共和國，對台深具敵意。

朱鳳蓮指稱，台灣是中國的一部分，「一個中國原則」是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。「民進黨當局」頑固堅持台獨分裂立場，拒絕不承認「一個中國原則」，藉世界貿易組織有關會議無理取鬧，只會自取其辱。

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