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    首頁 > 政治

    卓揆赴東京巨蛋觀賽 衛藤征士郎：一路上非常辛苦

    2026/03/25 13:16 記者鍾麗華／台北報導
    行政院長卓榮泰今（25）日接見日本台灣親善協會會長衛藤征士郎。（圖擷取自行政院網路直播 ）

    行政院長卓榮泰今（25）日接見日本台灣親善協會會長衛藤征士郎。（圖擷取自行政院網路直播 ）

    行政院長卓榮泰今（25）日接見日本台灣親善協會會長衛藤征士郎，卓榮泰說，這次台日都沒有能在WBC（世界棒球經典賽）達到很好的成績，「未來我們一起努力，再向世界體壇進軍」。衛藤征士郎則說，「我們也知道行政院長在前往觀賽的路上是非常辛苦的」，他要向卓榮泰致上敬意。

    卓榮泰說，台灣、日本都處於地震、颱風、水災經常會侵擾的地區，每逢天然災害發生，都彼此伸出溫暖的手，這是人民的感情的交流。此外，台日雙方互為第三大以及第四大的貿易夥伴，去年雙邊貿易總額達到848.51億美元，顯示雙方的經貿關係非常穩健發展，是非常重要的經濟夥伴，期待合作能夠持續並進一步強化。

    卓榮泰強調，他要特別藉此機會，恭喜日本首相高市早苗最近完成一次成功的訪美外交，締造非常豐富成就；感謝日本政府跟人民，尤其高市在若干重要場合，無論是日美高峰會或日中高峰會，都提到關於台灣海峽和平穩定，以及不受武力威脅來保持和平穩定。

    卓榮泰指出，無論是高市提出的17項戰略領域，與賴清德總統推動的五大信賴產業，其中有非常多未來可合作的空間。而行政院也提出的13項國家戰略產業，雙方能在經濟安全與供應鏈韌性等各面向，台日強強聯手，一起向世界爭取更大的發展機會，希望台日雙方未來經貿合作交流能更熱烈。

    衛藤征士郎隨後致詞表示，在世界情勢急劇變動的現今，台灣的自由、人權、法治以及民主主義受到國際社會高度的讚賞，也是印太區域和平安定極為重要、不可或缺的力量，而且重要性越來越高。全力支持台灣參與各項國際組織，包括跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、世界衛生組織（WHO）等。

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