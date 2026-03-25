陳宏昌盼加速蘆北建設 李四川訪湧蓮寺掛保證：不會讓主委受傷

國民黨新北市長參選人李四川（中）今天赴蘆洲湧蓮寺參拜。（記者羅國嘉攝）

2026選戰越來越熱，國民黨新北市長參選人李四川今（25日）赴被稱藍綠政治人物選舉必訪的大本營「蘆洲湧蓮寺」參拜，現場不少支持者簇擁並高喊「凍蒜」，氣氛熱絡。湧蓮寺主委陳宏昌說，過去市長侯友宜承諾開發蘆洲北側，但等待多年仍未落實，許多老地主怨聲載道，他希望李能協助加速地方建設，並解決大火隱患及違章建築問題；李四川則說，主委再次支持、掛保證，他一定不會讓主委受傷，因為這是他的專業。

陳宏昌指出，李四川曾擔任新北市及台北市副市長，對地方非常熟悉，也具有工程背景，因此對於地方建設十分了解。他透露，自己非常支持侯友宜，過去8年來一直擔任侯友宜在蘆洲的競選主任，侯友宜承諾蘆洲北側一定要好好開發，但卻等待了8年，期間許多老地主對延宕心生怨言，有人甚至說被騙了將近40年。

請繼續往下閱讀...

陳宏昌說，李四川是忠厚、老實的人，他希望李四川能繼續努力，協助地方事情盡快處理，讓蘆洲北側真正發展起來。李四川日前也在北市科努力引進輝達，也展現了他在台北市及新北市行政經驗的能力。

陳宏昌認為，如果蘆洲北側能夠快速開發，加上交通、輕軌及相關建設配套完善，整個地區將會有良好發展。他並提醒，蘆洲仍有大火隱患及違章建築問題需要解決，這些都是公家事務，若處理不當將影響民眾安全。呼籲鄉親及三位議員支持李四川高票當選，讓地方發展與市民期待真正落實。

李四川表示，他從小就拜觀音菩薩，不管做什麼事情都會請示菩薩決定，並感謝湧蓮寺出錢出力，對新北市貢獻良多。有關主委提的建議，他也向民眾報告，北市科輝達進駐創造1萬個工作機會，其中70％以上新北市民受惠，不是全部集中在台北市。

另外，跨越基隆河的捷運與輕軌建設規劃已核定，未來將連接蘆社大橋及蘆洲地區的捷運站，整個交通系統將完整串聯，同時結合AI產業發展，提升區域整體經濟活力，讓市民出行更便利。至於蘆洲北側，他也說「如果年底沒選上，就不用跟大家報告，但主委再次支持、掛保證，他一定不會讓主委受傷，因為這是他的專業。」

湧蓮寺主委陳宏昌（右）送菜頭給國民黨新北市長參選人李四川（左），意味好彩頭。（記者羅國嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川說，主委再次支持、掛保證，他一定不會讓主委受傷，因為這是他的專業。（記者羅國嘉攝）

湧蓮寺主委陳宏昌說，過去市長侯友宜承諾開發蘆洲北側，但等待多年仍未落實，許多老地主怨聲載道，他希望李能協助加速地方建設，並解決大火隱患及違章建築問題。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法