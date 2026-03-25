批起訴徐春鶯新聞稿為政治語言 黃國昌：不懂法律人還是側翼寫的

中配徐春鶯被新北地檢署依違反《反滲透法》等罪起訴；此民眾黨主席黃國昌今批新北地檢署的起訴新聞稿，真正跟反滲透法的構成要件扣上的只有「依滲透來源指示參與選舉活動」1句話，是政治語言。（記者黃政嘉攝）

中配徐春鶯被控長期與對岸組織接觸、回報國內政情報，且依指示過去替市長候選人黃珊珊與總統候選人柯文哲助選，被新北地檢署依違反《反滲透法》等罪起訴；此案是否已影響到民眾黨形象？民眾黨主席黃國昌今受訪說，那些行為是否存在由檢調調查，但他痛批新北地檢署的起訴新聞稿，真正跟反滲透法的構成要件扣上的只有徐春鶯「依滲透來源指示參與選舉活動」1句話，他說，這個語言不是法律的語言，是政治的語言，他已經看不懂這個是法律人還是民進黨側翼寫的東西。

新北市長參選人黃國昌今召開政見記者會後接受媒體聯訪，他表示，檢察官起訴的新聞稿中，裡面寫的根本不是反滲透法所規定的內容，當中寫說徐春鶯藉由幫中共收集情報擷取統戰紅利，維持陸配群體的影響力，進而與滲透來源，就是共產黨共同規劃國內陸配參政的進程步驟，動員陸配的能力為籌碼，向國內政黨索要不分區立委席次。

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黃國昌痛批，這個語言不是法律的語言，是政治的語言，他已經看不懂這個是自詡為法律人的檢察官寫的東西？還是民進黨側翼寫的東西？他們什麼時候跟民眾黨索要不分區的立委？「我還特別回去問，徐春鶯當初是怎麼挑的？」是海選選出來的，連客觀事實都寫錯，最後徐春鶯的名字出來後，她承受不了所有陸配歧視給她的壓力，她後來自己選擇退出，這都是客觀的歷史事實。

他說，更離譜的事情，整篇新聞稿真正可以跟反滲透法的構成要件扣上的只有徐春鶯「依滲透來源指示參與選舉活動」1句話，他要講的是「老共指示徐春鶯幫柯文哲站台」，黃國昌批評，「你講這種話出來，你可能對於台灣的政治環境已經無知到一個程度，才會寫出這種話」，共產黨2024年的選舉是支持柯文哲的喔？連基本政治common sense（常識）都沒有的話，更遑論沒有具體證據、人，「這到底在寫什麼東西啊」。

新北地檢署的起訴新聞稿在量刑意見中指出，徐春鶯與中華兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明被告2人藉犯罪行為獲取統戰紅利、資源，以維持於陸配群體之影響力，進而與滲透來源共同規劃國內陸配參政之進程、步驟，藉動員陸配之能力為籌碼，向國內政黨索要不分區立委席次。渠等政治主張與滲透來源一致，行動與滲透來源具協調性，並實際依滲透來源指示參與選舉活動，被告2人犯罪之動機、目的均應予非難，違反義務程度為高度。

另中共企圖干預我國選舉及危害我國社會秩序，以滲透行為惡意侵蝕我國主權之基石，使民主政治無法正常發展，選舉制度運作產生負面影響，損害我國主權及自由民主憲政秩序之穩定甚深。

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