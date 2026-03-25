跟進童子瑋敬老金政見還加碼 吳挺鋒：民眾憂謝國樑跳票

「進步基隆辦公室」政策部主任吳挺鋒批評謝國樑過去三年不加碼，選舉到了才緊張。（記者俞肇福攝）

基隆市長謝國樑昨天（24日）召開記者會，宣布今年中秋節前將「一次性普發」給65歲以上長者6500元敬老禮金，明年三節敬老禮金6500元。民進黨基隆市長參選人童子瑋今天（25日）召開記者會，由童子瑋「進步基隆辦公室」政策部主任、前基隆市政府社會處長吳挺鋒批評，謝國樑如果有心照顧長者，過去3年就能妥善規劃編預算送審，童子瑋推出政見後，謝國樑只是跟進、抄襲、加碼，結果選舉到了才隨意信口開河，市民憂心恐如4年前「染疫慰問金」的政見，再次跳票。基隆市政府表示，市府認真做事，尊重各界意見。

吳挺鋒表示，童子瑋於1月30日提出三節敬老金加倍政見，從3000元加碼到6000元，並取消設籍日的規定；謝國樑提出的6500元，其中6000元是比照、抄襲、跟進，再加碼500元。

請繼續往下閱讀...

吳挺鋒說，重點不在增加500元，而是謝國樑是否有心照顧長者，如果想做去年就可編列在預算，謝國樑純粹只是跟進、抄襲、加碼，相關財源與法制程序也未說清楚，例如還必須修訂「基隆市發放敬老三節慰問（助）金自治條例」，尚未定案前如何確定要發放6500元，並不是謝國樑說了算。

吳挺鋒表示，謝國樑如果有心就會妥善規劃，過去3年不加碼，選舉到了才緊張，沒有法源就畫大餅，許多市民擔心隨意信口開河，變成謝國樑參選市長時曾提「染疫慰問金」政見再次跳票。

吳挺鋒指出，童子瑋當選後會提案修訂自治條例，會負責任的版本，包括資格的鬆綁及敬老金加倍，至於財源部分，中央政府財政財政體質比過去好很多，相對地方政府財源較為充裕，其次，市府過去施政有許多令人詬病，會針對不必要、市民無感、重複及效益低落政策檢討，將相關財源挪作照顧長者經費。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法