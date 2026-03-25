獨家》棄藍投白？中共官員訊息狂譏國民黨「拎不動、藍心不足蛇吞象」

過討論政黨情勢時，中共官員楊文濤曾批評國民黨「拎不動、藍心不足蛇吞象」，並戲稱「要刺激一下國民黨」。（彭博檔案照）

首次上稿 03-25 13:00

更新時間 03-25 13:31

中配徐春鶯長期向中共官員楊文濤回報國內政局，並培養中配參政，試圖擴大在台政治影響力，昨已被依違反滲透法起訴。檢調發現，徐春鶯曾因國民黨排除中配進入不分區立委安全名單而不滿，並籌辦活動拉攏中配支持民眾黨；過去討論政黨情勢時，楊曾批評國民黨「拎不動、藍心不足蛇吞象」，並戲稱「要刺激一下國民黨」，徐則回應「國民黨不值得信賴」。

請繼續往下閱讀...

檢調調查，徐春鶯因不滿國民黨在2017年前掌握國會多數期間，始終未縮短中配取得身分的年限，認為國民黨長期僅爭取中配選票，未真正推動兩岸統一政策。2019年，中配代表積極爭取列入國民黨不分區立委安全名單，但最終相關人選均被排除。徐春鶯對此感到不滿，並向楊文濤回報，開始考慮以自身動員能力為籌碼，逐漸轉向支持民眾黨。

徐春鶯也曾將中共戰機夜間演訓接近我國防空識別區的新聞傳送給中方人士，雙方討論國內政黨與美國關係時，楊文濤再度抱怨「國M黨更拎不動，個個心懷鬼胎、自私自利」，徐春鶯則回稱「咱們大陸被他們騙了，我早說過國M黨不是要統一的」，並直言「國民黨不值得信賴」。

為觀察各政黨對中配的態度，徐春鶯籌辦過一場大型活動，事後向楊文濤回報民眾黨台北市黨部主動聯絡她要訂一桌，並說「國民黨有人緊張了」，認為理應成為各政黨爭相拉攏靠近的對象，而不是去靠哪個政黨。對此，楊回應：「對，早就該讓他們有點危機感了。」

此外，徐春鶯對國民黨未將中配代表列入不分區立委安全名單表達不滿，認為國民黨長期僅利用中配選票，卻未提供實質政治機會。楊文濤與鍾錦明（中華兩岸婚姻協調會會長）討論動員中配支持民眾黨時表示，若能取得安全名單，一方面可確保中配取得席次，一方面還可以刺激一下國民黨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法