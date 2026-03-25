柯志恩拋市府、議會遷205兵工廠 許智傑指太浪費列出更好地點

205兵工廠。（高市府提供）

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨（24）日舉辦首場願景政見發表會，拋出考慮把市政府與市議會遷到南高雄205兵工廠的構想；對此，民進黨立委許智傑今（25）日指出，205兵工廠是未來高雄的經貿新都心，蓋市府和議會過於浪費，最好的地點是衛武營旁的10公頃保留地。

柯志恩昨天表示，考慮把市政府與市議會遷到南高雄，主要是針對205兵工廠這塊地大家有不同想法，她拋出這樣的想法，當然需要議會通過，細節須進一步討論。

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對此，立委許智傑今天強調，亞灣區蓬勃發展，205兵工廠腹地是未來高雄打造智慧經貿的國際樞紐，更可成為未來高雄的經貿新都心。

他進一步說，高雄未來將轉型成AI首都，205兵工廠占地57公頃，討論遷移時他就提出要從事經貿發展的遠見，現階段這裡更適合未來高雄朝向5G AIoT的相關發展，也是跨國企業之後可能進駐的大誘因，「如果只拿來蓋市府和議會，是否過於浪費」，也間接阻礙亞灣區未來的飛躍動能。

許智傑認為，其實最好的地點選擇就在衛武營，不僅議會不用遷移重蓋，對面衛武營的10公頃保留地，已經可以做為新市府預定地，打造藝術森林市政廳；且這裡近鄰捷運、國道，不管是要串聯高雄各地交通都方便，旁邊就是47公頃衛武營公園，加上即將開幕的三井lalaport，形成藝文、市政、商業聚落。

許智傑認為，與其花經費在高值化的土地上，斷送亞灣發展智慧科技的可能，衛武營旁的10公頃保留地具有交通、地利之便，才是更好的選擇。

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