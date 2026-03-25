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    首頁 > 政治

    不只是要砍蕭旭岑！他曝藍親美、本土派結合「準備奪權」

    2026/03/25 13:43 即時新聞／綜合報導
    國民黨副主席蕭旭岑近日捲入前總統馬英九基金會人事疑雲。（記者張嘉明攝）

    國民黨副主席蕭旭岑近日捲入前總統馬英九基金會人事疑雲。（記者張嘉明攝）

    馬英九基金會爆「茶壺風暴」持續延燒。媒體人王尚智昨日發文表示，國民黨「親美派」CIA們，正在結合「本土派」準備鬥爭奪權，不會等到年底大選了。

    國民黨副主席蕭旭岑近日捲入前總統馬英九基金會人事疑雲，被控破懷財政紀律，整起事件發展有如宮廷鬥爭劇戲碼，各種「版本」更是眾說紛紜。而週刊報導直指此事為國安會前秘書長金溥聰奉命主導權力重整，整頓基金會。

    對此，王尚智昨日在臉書發文表示，此事不是只針對蕭旭岑而已，「你以為他只是要砍蕭旭岑？拜託別鬧了，他當然一如既往的是為了『破壞藍白合』！順道殺鄭麗文，國民黨一亂就沒有鄭習會了。」

    王尚智還說，「他」最擅長一箭五雕；軍購案喊九千億，安排盧秀燕訪美。最後他更喊，國民黨「親美派」CIA們，正在結合「本土派」，準備鬥爭奪權，「不會等到年底大選啦！」

    臉書下方，不少網友解讀王尚智文中的「他」就是指金溥聰，紛紛留言：「國民黨有金溥聰，永無翻身機會」、「一看就知道在說金小刀」、「超級討厭這姓金的」、「馬昏君一直如斯其名」。

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