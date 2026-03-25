徐巧芯再轟顧立雄「軍購機密沒誠意」 林楚茵：不懂議事沒資格大小聲

國防特別條例25日起連2天在立法院委員會併案逐條審查，國民黨立委徐巧芯發言時批評，國防部什麼都說是機密，「沒有感受到誠意」，並揚起聲量轟「什麼都機密國人很有意見」，引起國防部長顧立雄不滿當場澄清，一度爆發口角。（記者羅沛德攝）

國防特別條例今（25）日起2天在立法院委員會併案逐條審查，國民黨立委徐巧芯發言時聲稱，國防部什麼都說是機密，「沒有感受到誠意」，引起國防部長顧立雄當場澄清，一度爆發口角。民進黨立委林楚茵批評，在場立委不用「見笑轉受氣」，審條例不是做買賣，全部公開就表示有誠意嗎？這是對敵國最有誠意，什麼都被看光，連審條例還是預算都搞不清楚，沒資格跟國防部長大小聲，不是大聲就贏。

立法院外交及國防委員會及財政委員會今起連續2天聯席併案審查國防特別條例，包括行政院版及在野黨版本，今天上午僅討論到第一條條文即卡關。 徐巧芯發言時說，沒有感受到國防部誠意，問問題都說祕密，這個是機密、那個是機密，這是不合理的，「所以到底是要怎樣」？

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徐的說法也引起顧立雄不滿，當場澄清指出，「對不起，若照委員講法，公務預算裡面的人機密預算，我們大概一個都不要通過好了」，徐巧芯則提高音量怒轟，「那是相對少數，我沒有說都是機密預算，是今天大家問，你什麼東西都機密，所以國人才會對這案這麼有意見」，「懂了沒有啊」？

民進黨立委林楚茵則批評，審法條、條例是針對預算的法源，讓國軍去編預算，編完以後回來做必要性的監督，既然是條例，今天就應該針對細節「買什麼、什麼沒有買」，這連開宗明義都搞錯。所以她認為，在場委員不用「見笑轉受氣（台語，惱怒成怒 ）」。

林楚茵說，「審條例不是真的在跟你做買賣」，什麼叫做誠意，全部公開就表示有誠意嗎？那這對敵國最有誠意，什麼都被他看光了。她強調，國人關注的是條例通過後，依照條例可以編列合規預算，再回到立院接受把關，若身為立委，連現在審的是條例還是預算都搞不清楚，根本沒有資格對著國防部長大小聲。在大聲什麼？不是大聲就贏，希望可以心平氣和把整體條例好好審完。

民進黨王定宇也強調，機密是為了國家利益、不讓中共破壞供應商，但國會議員有機密專報與會議可執行監督，不會迴避監督。預算法規定，特別預算一樣可以設置機密預算，並非如國民黨立委馬文君所稱「機密就只能回歸年度預算」。

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