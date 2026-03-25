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    首頁 > 政治

    國民黨發言人「雙姝」才登記就爆衝突！ 誤用麥克風引志工口角

    2026/03/25 12:08 記者甘孟霖／台北報導
    李明璇、楊智伃雙方志工、幕僚因誤用麥克風一事進行溝通。（記者甘孟霖攝）

    李明璇、楊智伃雙方志工、幕僚因誤用麥克風一事進行溝通。（記者甘孟霖攝）

    國民黨台北市議員參選登記首批開跑，今（25日）同樣爭取松山信義區議員提名的國民黨前發言人楊智伃、李明璇上午陸續到北市黨部登記並先後受訪。不過，由於李明璇在受訪時誤用到楊帶來的麥克風，也引發楊的支持者的不滿，雙方志工因此發生口角。

    今上午9點40分，楊智伃在立委陳菁徽，以及青年團戰友的陪同下，率先到黨部登記，她強調自己已經在松信住了10多年，且在各項對抗民進黨的議題都身體力行，國民黨近年要改變、年輕化，也做出成績，相信接下來她到台北市，可以為松信爭取更好未來。

    接著，士北區擬參選人賴苡任、松信區擬參選人滿志剛也到場，並向楊的團隊借用麥克風受訪，訪完後將麥克風置於一旁地面。

    李明璇則約於10點到黨部，並找來立委羅智強幫忙站台，李明璇笑說自己也仿照羅智強的精神，在松信應該也走了超過百萬步，感謝羅智強對於新人的幫忙。

    不過插曲在此發生，李受訪時使用的擴音喇叭正是楊團隊所帶來，李受訪到一半，楊團隊正要收走喇叭，而因為現場記者麥克風正在收音，被要求不要收走。一名楊智伃的支持者為此忿忿不平，並與李明璇的志工因此事而發生口角，場面一度火爆；而所幸雙方幕僚溝通之後，衝突場面並未進一步擴大，楊智伃也輕拍這位為她「抱不平」的支持者安撫情緒。

    李明璇表示，今天自己團隊有帶麥克風來，但因為使用同廠牌，因此才連上了楊的喇叭，她一開始還以為是黨部所提供，還有去特別道謝；後來才發現當中有一些誤會她沒有注意到，她強調雙方志工都是求好心切，希望大家互相合作、廣結善緣。

    楊智伃表示，今天現場大家都是使用他們帶來的麥克風發表談話，她也都很樂意開放大家使用，也祝福所有登記同志好朋友們，一起加油！

    此外，由於羅智強今晚間也將幫楊智伃站台掃街，媒體也關注他對於此選區新人的支持態度？羅智強則說：「我現在眼裡只有李明璇。」

    楊智伃今前往黨部登記參選。（記者甘孟霖攝）

    楊智伃今前往黨部登記參選。（記者甘孟霖攝）

    李明璇（右）在羅智強（中）陪同下來登記。（記者甘孟霖攝）

    李明璇（右）在羅智強（中）陪同下來登記。（記者甘孟霖攝）

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