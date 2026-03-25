與游象賢同框惹議 李四川：自然互動無需出示良民證才合照

國民黨新北市長參選人李四川表示，他對對方並不熟，不便評論，並強調合照屬自然互動，沒有必要要求對方出示良民證才能合影。（記者羅國嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川與天道盟天和會副會長游象賢合照引發爭議。游象賢之子、國民黨新北市議員游輝宂稱爸爸是角頭，且與國民黨新北市長參選人李四川維持良好關係。對此，李四川回應，他對對方並不熟，不便評論，並強調合照屬自然互動，沒有必要要求對方出示良民證才能合影。

李四川指出，該次合照發生於台北縣時期代表會相關人士舉辦的春酒餐會，現場除主席、副主席及地方人士等人參與外，也有見到不少民進黨人士出席，屬於一般性公開聚會。當天依主辦單位安排進行合照，「這是很自然的事情」。

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李四川表示，自己平時參加各類活動，常會有民眾要求合照，「我也不可能要求每一個人先拿出良民證，證明是良民我才跟他照」，認為沒有必要這樣。

至於綠營質疑，如果很自然，為何一開始沒有說清楚？李四川則說，他一開始就說明得很清楚，那是一場餐會的合照，競辦也已對外發布新聞稿說明。

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