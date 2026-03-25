批黑道、宗教滲入藍營竹縣長初選 王婉諭：不是酸掉就是餿掉

圖為時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

針對近期國民黨新竹縣長初選爭議，時代力量黨主席王婉諭表示，國家檔案的解密，讓外界看清這場初選已淪為「黑道背景的地方操盤手」與「仰賴宗教金權的現任立委」之間的難堪對決。王婉諭呼籲，新竹縣民不應再忍受這種「不是酸掉就是餿掉」的二選一，時代力量已於竹北市推派張育慈、李雅芬兩名優秀青年參選縣議員，從建立有監督能力的議會開始，打破新竹縣國民黨執政25年的腐敗政治結構。

王婉諭指出，這場初選的兩位主角皆背負極大的社會爭議。副縣長陳見賢長年被指控與幫派關係緊密，根據近期曝光的國家檔案記載，陳見賢在1985年「一清專案」中被送往台東岩灣管訓，警方提報資料明確記載其曾參與鬥毆、持利器傷人，並被列為「風飛砂」幫派分子，甚至涉入開設賭場與持槍尋仇等嚴重危害治安的行為。王婉諭強調，在那個年代，「沒有刑事紀錄」絕不等於「沒有做過這些事」，這與陳見賢自稱「吃麵無辜被抓」的說法有著極大落差。

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另一位主角立委徐欣瑩，其背後始終有著極深厚的「妙天」宗教動員系統。王婉諭表示，該宗教組織延伸出的政治系統提供了龐大的選票基礎，並直接轉化為政治資本與金權網絡，遊走於各大黨派之間。徐欣瑩的政治路徑幾乎與這個系統完全同步，不僅是台灣政壇轉換政黨最多次的政治人物之一，其背後的宗教金權結構更令人擔憂。

「對多數人來說這或許只是國民黨的家務事，但真正讓人不安的是，我們已經開始習慣這樣的事情在竹縣一再發生。」王婉諭痛批，國民黨在新竹縣連續執政25年，卸任首長幾乎官司纏身、弊端不斷。現任縣長楊文科更因竹北天坑案涉及圖利罪遭求刑10年以上。即便如此，這些政客依然有恃無恐，因為他們深信只要初選過關，在地方結構下就等於當選。

王婉諭感嘆，新竹縣擁有全球一流的產業聚落，居民努力生活，卻面臨塞車依舊、學校不夠、房價高漲的困境。更荒謬的是，新竹縣議會長達20年不曾刪減過任何一筆預算，毫無監督能力，讓許多年輕爸媽看不見城市的未來。

「新竹人難道沒有其他選擇嗎？這座城市值得更好的政治！」王婉諭強調，2024年選舉後她始終留在新竹，深刻感受到這座城市渴望進步與突破的能量。

王婉諭最後呼籲，也許無法一步登天改變首長的人選，但建立一個有監督能力的議會，就是打破腐敗結構的第一步。期盼透過推派勇敢、清新的生力軍，讓竹北的選民在年底能有真正不一樣的選項。

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