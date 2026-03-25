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    首頁 > 政治

    馬辦風暴「非八卦」！洪智坤：涉國共內幕、卸任總統意志與國安風險

    2026/03/25 12:24 即時新聞／綜合報導
    前總統馬英九（左）與相伴多年的馬英九基金會前執行長蕭旭岑（左）突然翻臉，切割、解職，消息傳開引起外界議論。（中央社資料照）

    前總統馬英九（左）與相伴多年的馬英九基金會前執行長蕭旭岑（左）突然翻臉，切割、解職，消息傳開引起外界議論。（中央社資料照）

    馬英九基金會風波延燒，從人事問題儼然演變成政治鬥爭，甚至因為前執行長蕭旭岑反覆強調「馬前總統忘記了很多事」，引發外界揣測前總統馬英九健康問題。對此，曾任前高雄市長陳菊幕僚的洪智坤指出，馬英九基金會風暴不是國民黨內部的八卦，而是牽涉國共管道的內幕、卸任總統的自主意志與國家機密的風險。

    馬英九基金會前執行長蕭旭岑遭馬英九切割，基金會並指其有「違反財政紀律情事」送請司法機關調查。蕭旭岑25日凌晨再度發文反擊，強調任內所有事情都依照馬英九的指示處理，馬也全然知情，如今產生誤解的最關鍵的原因是，「馬前總統忘記了很多事」。

    洪智坤在臉書表示，隨著馬金指控蕭旭岑「違反財政紀律」的訴訟過程，雙方勢必交出觸及底線的證據攻防，是否涉及台商資金？紅色資本？利益交換？這些國共交流秘辛的冰山一角，即將暴露。

    洪智坤說，此事的重點在於「卸任總統的意志是否完全自主？」蕭旭岑今天6度以「他忘了」戳破馬英九現況，這已經不是「過度保護」可以掩蓋。他提到，卸任元首仍具有政治影響力與象徵意義，失智與否是公共議題，如果認知功能有落差，可能被特定政治勢力操弄，關鍵的歷史事件真相無法還原。

    洪智坤強調，醫療隱私與公眾知情權的拉鋸，是台灣對於卸任總統更需要關心的面向。因為元首在任期間掌握大量國家最高層級機密，而失智症患者常伴隨「虛構症狀」或記憶混亂，可能在非正式場合、媒體採訪或日常交流中，無意識地洩露尚未解密的國家機密，對國家安全構成潛在威脅。

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