外交部次長陳明祺：台美戰略利益一致 美國對台支持真實且持續

外交部次長陳明祺表示，台灣與美國「國家安全戰略」利益一致，且美國對台展現明確支持。（外交部提供）

外交部次長陳明祺日前接受美媒「華爾街日報」（The Wall Street Journal）專訪指出，美國在避免升高印太區域情勢的同時，持續以具體作為支持台灣，「美國對台支持是真實且持續的」；台美戰略利益一致，「第一島鏈」正逐步由地理概念轉化為安全合作實體。

華爾街日報指出，在川普政府政策走向仍具不確定性之際，台灣持續強化對美關係與安全連結之作為，備受關注。

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陳明祺表示，美國於印太地區正採取「降低言辭、強化行動」的策略，在避免升高區域緊張情勢的同時，持續以具體作為支持台灣，並強調「美國對台支持是真實且持續的」。

陳明祺於訪談中進一步指出，台美戰略利益一致，台灣正自三個面向強化整體嚇阻能力，包括提升自我防衛決心、強化國防實力，以及深化與理念相近國家的合作關係。他並表示，「第一島鏈」正逐步由地理概念轉化為安全合作實體，台灣與日本、菲律賓等國互動持續深化，也凸顯一旦區域發生危機，各國均難以置身事外。

陳明祺也提及，美國「國家安全戰略」已將嚇阻台海衝突列為優先事項，並凸顯台灣在美國全球戰略布局中的關鍵地位。陳明祺也表示，台灣將持續透過強化自身能力與深化國際合作，與美方強調的「責任分擔」方向相互呼應。

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