為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    外交部次長陳明祺：台美戰略利益一致 美國對台支持真實且持續

    2026/03/25 12:04 記者黃靖媗／台北報導
    外交部次長陳明祺表示，台灣與美國「國家安全戰略」利益一致，且美國對台展現明確支持。（外交部提供）

    外交部次長陳明祺表示，台灣與美國「國家安全戰略」利益一致，且美國對台展現明確支持。（外交部提供）

    外交部次長陳明祺日前接受美媒「華爾街日報」（The Wall Street Journal）專訪指出，美國在避免升高印太區域情勢的同時，持續以具體作為支持台灣，「美國對台支持是真實且持續的」；台美戰略利益一致，「第一島鏈」正逐步由地理概念轉化為安全合作實體。

    華爾街日報指出，在川普政府政策走向仍具不確定性之際，台灣持續強化對美關係與安全連結之作為，備受關注。

    陳明祺表示，美國於印太地區正採取「降低言辭、強化行動」的策略，在避免升高區域緊張情勢的同時，持續以具體作為支持台灣，並強調「美國對台支持是真實且持續的」。

    陳明祺於訪談中進一步指出，台美戰略利益一致，台灣正自三個面向強化整體嚇阻能力，包括提升自我防衛決心、強化國防實力，以及深化與理念相近國家的合作關係。他並表示，「第一島鏈」正逐步由地理概念轉化為安全合作實體，台灣與日本、菲律賓等國互動持續深化，也凸顯一旦區域發生危機，各國均難以置身事外。

    陳明祺也提及，美國「國家安全戰略」已將嚇阻台海衝突列為優先事項，並凸顯台灣在美國全球戰略布局中的關鍵地位。陳明祺也表示，台灣將持續透過強化自身能力與深化國際合作，與美方強調的「責任分擔」方向相互呼應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播