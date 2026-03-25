徐春鶯遭起訴竟扯出「李貞秀接班」 吳沛憶：中共恐在台培養接班梯隊

民進黨立委吳沛憶。（資料照）

曾列不分區立委安全名單的中配徐春鶯被控長期與對岸組織接觸並回報國內政情報，且依指示在2022年台北市長選舉及2024年總統大選期間，替市長候選人黃珊珊與總統候選人柯文哲站台助選，被新北地檢署依違反《反滲透法》等罪起訴。對此，民進黨立委吳沛憶表示，這非常可能是中國共產黨在台灣培養特定陸配參政、建立接班梯隊，計畫性的滲透台灣政治的計劃，還有沒有案外案？一定要嚴查到底。

吳沛憶在臉書PO文表示，徐春鶯因為反滲透法遭起訴，內容竟涉及「李貞秀接班」，根據媒體報導，徐春鶯長期向中國官員回報政治情資，更與上海統促會副主任孫憲討論李貞秀的「接班」問題。

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​吳沛憶指出，如果李貞秀是來接班徐春鶯，根據檢察官調查徐春鶯的任務，她就要協助中國共產黨做這些事，「透露台灣國內政治情報、協助中共監控國內陸配言論、藉統戰紅利維持自己在陸配群體的影響力、動員陸配為籌碼，向政黨索要不分區立委席次」。

吳沛憶續指，當時徐春鶯要被提名不分區，民進黨質疑她雙重國籍身分時，她也是嗆聲陸委會教她怎麼放棄？被質疑國家忠誠問題，徐春鶯也裝委屈說在抹紅她，跟現在李貞秀的說法根本同一個模板。

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吳沛憶直言，結果事實證明：徐春鶯就是中國共產黨在台灣統戰協力者！現在更可能涉及幫助李貞秀接班，這非常可能是中國共產黨在台灣培養特定陸配參政、建立接班梯隊，計畫性的滲透台灣政治的計劃，還有沒有案外案？一定要嚴查到底。

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