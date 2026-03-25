稱核電對穩定供電至關重要 李四川：若安全無虞支持核二再啟用

國民黨新北市長候選人李四川表示，核電對台灣穩定供電至關重要，只要安全無虞，支持核二再度啟用，並建議行政院在相關安全評估會議中，應讓新北市派員參與，保障地方民眾知情權。（記者羅國嘉攝）

總統賴清德日前稱台電核二、核三具重啟運轉條件，台電公司已在準備重啟程序，但民進黨新北市長參選人蘇巧慧反對新北變成核能最終處置場。對此，國民黨新北市長候選人李四川今（25）日表示，核電對台灣穩定供電至關重要，只要安全無虞，他支持核二再度啟用，並建議行政院在相關安全評估會議中，應讓新北市派員參與，保障地方民眾知情權。

李四川今天上午9點30分赴蘆洲湧蓮寺參拜，行前受訪時被問及此事，李四川認為，蘇巧慧應明確回應所有新北市民及全國人民，是否支持賴清德恢復核二計畫，因為現階段說法不清不楚。

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李四川強調，核電對台灣至關重要，百工百業都需要穩定電力，而安全是核電運作的必要前提。至於核廢料處理，全球許多使用核電的國家已有高科技、高劑量回收方式可參考，因此只要安全無虞，他支持核二再度啟用。

李四川也建議行政院，若他年底當選，在核二啟用相關安全評估會議中，中央應確保新北市派員參與，讓市民了解核二啟用時的安全問題，保障地方民眾知情權。

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