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    首頁 > 政治

    李貞秀爆高虹安收柯700萬惹議 黃國昌：已接到具名檢舉 交由中評會處理

    2026/03/25 11:56 記者黃政嘉／新北報導
    民眾黨中配「立委」李貞秀前晚直播爆料新竹市長高虹安曾收民眾黨創黨主席柯文哲700萬元，昨遭高否認；對李貞秀此舉，民眾黨主席黃國昌說已接到具名檢舉，交由中評會處理。（記者黃政嘉攝）

    民眾黨中配「立委」李貞秀前晚直播爆料新竹市長高虹安曾收民眾黨創黨主席柯文哲700萬元，昨遭高否認；對李貞秀此舉，民眾黨主席黃國昌說已接到具名檢舉，交由中評會處理。（記者黃政嘉攝）

    民眾黨中配「立委」李貞秀前晚直播爆料，新竹市長高虹安曾收受民眾黨創黨主席柯文哲700萬元，昨日遭高聲明否認切割，並要「放話者自重」，李貞秀昨受訪坦承失言；對於李貞秀是否繼續適任民眾黨立委？民眾黨主席黃國昌今受訪表示，黨中央非常嚴肅看待這件事，「我們已經接到了具名的檢舉」，就依照制度，交由民眾黨中央評議委員會處理。

    新北市長參選人黃國昌今召開政見記者會後接受媒體聯訪，對於李貞秀前晚開直播指控高虹安的行為，她是否繼續適任民眾黨不分區立委、黨中央的態度又是如何？

    黃國昌表示，去年在類似的爭議時，他已公開說過，「所有黨公職的言行，我們的要求有一致的標準，會交由中評會嚴肅的處理」，今年再發生了更嚴重的事情，黨中央的態度一樣，就依照制度，交由中評會處理，黨中央是非常嚴肅在看待這件事。

    他強調，民眾黨是一個有制度的政黨，在制度上，這是屬於中評會的權責，「我不太適合多說什麼」，接下來「因為我們已經接到了具名的檢舉，我們就會交由中評會，由中評會依民眾黨的制度來進行處理」。

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