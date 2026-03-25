民進黨台中市14選區市議員初選民調 詹智翔勝出

民進黨台中市第14選區（東勢、石岡、新社、和平）議員初選電話民調出爐！由詹智翔勝出。（民進黨台中市黨部提供）

民進黨台中市第14選區（東勢、石岡、新社、和平）議員初選電話民調出爐！立委蔡其昌山線服務處主任詹智翔與市議員蔡成圭特助、石岡區九房里長張鴻斌，皆爭取參選該選區議員，以接棒蔡成圭的席次，結果由詹智翔勝出。

目前台中市第14選區共有國民黨吳振嘉及民進黨蔡成圭2名議員，因蔡成圭表明不再連任，兒子及媳婦也無意接棒，長期擔任其特助的張鴻斌因此想更上一層樓，宣布參選，而立委蔡其昌山線服務處主任詹智翔，也長期深耕地方，勢在必得，民進黨因此辦理初選民調，結果3家民調公司的電話調查結果，詹智翔皆贏鴻斌，詹智翔順利勝出。

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對於順利出線，取得黨內提名，詹智翔表示，將繼續努力，直到順利當選市議員；張鴻斌對於未能順利出線參選市議員，則表示「平常心」對待，坦言昨天民調時就有很多民眾說要選年輕的，那就讓年輕的去努力。

立委蔡其昌山線服務處主任詹智翔，將代表民進黨參選台中市第十四市議員。（記者歐素美攝）

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