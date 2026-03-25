李四川批國影二期等6年無進展 年底若中央不興建將自行推動

國民黨新北市長參選人李四川批評，國影二期新北已等6年，過去無論在高雄或台北參加多次行政院會議，包括蘇貞昌任院長期間，從未聽聞中央要建設二期，如今年底仍無進展，如果中央不興建，就由他來興建。（記者羅國嘉攝）

民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧、立委吳秉叡24日稱，行政院長卓榮泰承諾，中央將全力支持國家電影及視聽文化中心（以下簡稱國影中心）2期留在新莊，並針對地方停車需求，全額補助擴充市民所需的停車場。對此，國民黨新北市長參選人李四川批評，國影二期新北已等6年，過去無論在高雄或台北參加多次行政院會議，包括蘇貞昌任行政院長期間，從未聽聞中央要建設二期，如今年底仍無進展，如果中央不興建，就由他來興建。

李四川今天上午9點30分赴蘆洲湧蓮寺參拜，行前受訪時被問及此事，李四川指出，國影二期的部分，第一期是新北市政府的土地，原則上已經興建完成。第二期原本是停車場，後來都市計畫變更也都完成了。從2021年到現在，新北市已經等了6年。

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李四川表示，不管他在高雄市，或是在台北市參加這麼多次行政院院會，包括蘇貞昌當院長的時候，他也沒有聽到中央要來建設國影二期的狀況。但一到選舉，現在就開始注意到新北。如果到今年年底還沒有任何動作，那就由他來，因為那塊土地是新北市的停車場用地交給中央，如果中央不興建，就由他來興建。

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