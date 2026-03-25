為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李四川批國影二期等6年無進展 年底若中央不興建將自行推動

    2026/03/25 11:55 記者羅國嘉／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川批評，國影二期新北已等6年，過去無論在高雄或台北參加多次行政院會議，包括蘇貞昌任院長期間，從未聽聞中央要建設二期，如今年底仍無進展，如果中央不興建，就由他來興建。（記者羅國嘉攝）

    國民黨新北市長參選人李四川批評，國影二期新北已等6年，過去無論在高雄或台北參加多次行政院會議，包括蘇貞昌任院長期間，從未聽聞中央要建設二期，如今年底仍無進展，如果中央不興建，就由他來興建。（記者羅國嘉攝）

    民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧、立委吳秉叡24日稱，行政院長卓榮泰承諾，中央將全力支持國家電影及視聽文化中心（以下簡稱國影中心）2期留在新莊，並針對地方停車需求，全額補助擴充市民所需的停車場。對此，國民黨新北市長參選人李四川批評，國影二期新北已等6年，過去無論在高雄或台北參加多次行政院會議，包括蘇貞昌任行政院長期間，從未聽聞中央要建設二期，如今年底仍無進展，如果中央不興建，就由他來興建。

    李四川今天上午9點30分赴蘆洲湧蓮寺參拜，行前受訪時被問及此事，李四川指出，國影二期的部分，第一期是新北市政府的土地，原則上已經興建完成。第二期原本是停車場，後來都市計畫變更也都完成了。從2021年到現在，新北市已經等了6年。

    李四川表示，不管他在高雄市，或是在台北市參加這麼多次行政院院會，包括蘇貞昌當院長的時候，他也沒有聽到中央要來建設國影二期的狀況。但一到選舉，現在就開始注意到新北。如果到今年年底還沒有任何動作，那就由他來，因為那塊土地是新北市的停車場用地交給中央，如果中央不興建，就由他來興建。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播