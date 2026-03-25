國台辦再畫大餅！蓋「京台高速公路」通北京 學者：沒吸引力

國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直播）

中國國台辦發言人朱鳳蓮今日宣布，和平統一後，中國可以迅速幫台灣建設「環島高鐵」、「台灣東西部高速公路」，以及海峽快速通道，屆時台灣民眾可沿著「京台高速公路」自駕到北京遊覽；學者批評，對大多數台灣民眾沒有吸引力，不是台灣人想要的。

朱鳳蓮在國台辦記者會聲稱，統一後，中國強大的基礎建設能力將為台灣基礎設施更新升級提供強大支持，「台灣地區」的交通、能源、農林、水利、城市更新等基礎設施將得到重建和升級，台灣同胞的生活必將因此獲得更多便利。

請繼續往下閱讀...

朱鳳蓮舉例，我們可以幫忙迅速建成「環島高鐵」，並建造更多連接本島東西部的高速公路。兩岸基礎設施聯通將逐步變為現實，例如可以共同建設研究多年的海峽快速通道，讓「天塹變通途」，台灣民眾可以從本島出發，沿著京台高速公路自駕到北京來遊覽。

朱鳳蓮聲稱，總之和平統一將是台灣基礎建設、新型基礎設施煥然一新的起點。希望廣大台灣同胞像追求人生幸福一樣追求兩岸和平統一，讓自己工作、生活的家園變得更暢通、更便捷、更美好。

對此，成功大學政治系教授王宏仁受訪分表示國台辦這些話術，對大多數台灣民眾沒有吸引力，但會讓一些人產生懷疑，認為台灣政府沒辦法做的，現在是不是多了一個選項，或許跟中國統一合作就可以完成，這完全是中共的伎倆。

王宏仁分析，其實就是中國資訊戰，因中東局勢關係有能源問題，國台辦日前便聲稱台灣缺電，近日舉辦亞洲博鰲論壇，也會提到台灣在「十五五」規劃可獲有什麼利益。中共統戰手法是一方面威脅你，另一方面釋放利多，至於這些利多是否能成真，令人懷疑。

王宏仁批評，什麼統一後有環台高鐵、可沿著京台高速公路去北京，這真的是台灣人民想要的嗎？這些都不是台灣人想要的。歷來民調顯示，台灣人對於國家認同、國家主權，也與中國有很大的差異。

他強調，由此來看，中共想用這些統戰利益拉攏台灣民眾，能產生的效果不大，因為多數台灣民眾認為，應該要維持「兩個國家分開治理」的現狀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法