柯文哲案明宣判 陳佩琪發聲：我們全家永遠在一起

柯文哲案明天將宣判，陳佩琪今天說：「不管明天如何，我們全家永遠在一起。」（圖擷取自陳佩琪臉書）

前台北市長柯文哲涉京華城案，台北地方法院訂於明（26）日進行一審宣判，柯文哲妻子陳佩琪今（25）日貼出她與兒子柯傅堯的合照，並說：「不管明天如何，我們全家永遠在一起。」

陳佩琪昨（24）日前往日本東京參加兒子柯傅堯在東京大學的畢業典禮，由於柯文哲有境管限制，陳佩琪帶著柯文哲照片參加畢業典禮，並曬出與柯文哲照片的「合照」。

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陳佩琪提到，柯傅堯在給柯文哲的信中寫著：「謝謝爸爸、媽媽，我從東大畢業了，知道自己從小成長過程一路辛苦，沒有爸爸媽媽的照顧，不會有今天的我，感謝有你們，我要把我的畢業證書獻給媽媽。」陳佩琪表示，兒子說要把畢業證書給她，她則是要轉獻給柯文哲，陳佩琪也說：「不管明天如何，我們全家永遠在一起。」

由於陳佩琪昨天「帶柯文哲照片參加畢業典禮」引發討論，有部分網友質疑「為何不視訊就好」，陳佩琪則回應：「人生重大的畢業點禮不是看直播視訊就好，我要我的先生，小孩的爸爸和我們一起參與其過程，典禮結束後和兒子在研究室的系辦大樓前合影。」

陳佩琪表示，兒子說要把畢業證書給她，她則是要轉獻給柯文哲。陳佩琪也貼出她與兒子合影。（圖擷取自陳佩琪臉書）

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