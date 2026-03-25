立院國民黨團先後約餐敘 鄭麗文、朱立倫互別苗頭？蔣萬安表態了

台北市長蔣萬安今（25）日被問及，是否希望國民黨在兩岸、軍購等議題立場一致？蔣萬安強調，台灣必須厚植國防實力，他個人全力支持有合理的軍事採購。（記者孫唯容攝）

國民黨立院黨團上週與黨主席鄭麗文餐敘，而前主席朱立倫也將在3月27日中午與國民黨立院黨團餐敘，預料將觸及軍購、能源、兩岸等議題，被外界視為兩人有互別苗頭意味。台北市長蔣萬安今（25）日被問及，是否希望國民黨在兩岸、軍購等議題立場一致？蔣萬安強調，台灣必須厚植國防實力，他個人全力支持有合理的軍事採購。

台灣人工智慧博覽會AI EXPO Taiwan今天開幕，蔣萬安出席開幕儀式前接受媒體訪問，被問及國民黨立院黨團先後邀請鄭麗文、朱立倫餐敘，外界認為有互別苗頭含義，是否希望國民黨在兩岸、軍購能有一致的立場，否則恐將影響年底的選戰？

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蔣萬安表示，他一直強調台灣必須厚植國防實力，這是必須的，應該全力支持，也應該要有合理的軍事採購。他也指出，相信國民黨團會充分討論，交換意見，最後做出決策。

媒體也詢問，行政院長卓榮泰昨日強調，反核議題不是神主牌，但是民進黨仍有反核黨綱。蔣萬安則說，他呼籲中央政府，應該務實面對能源政策，現在應該要為過去錯誤的能源政策付出責任，回頭是岸，別再耽誤台灣發展。

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